Mit sofortiger Wirkung: VOX setzt «Princess Charming» ab

TV-News

Aufgrund schwacher Quoten im Nachtprogramm wird die Sendung nur noch online bei RTL+ ausgespielt.

Dieser Tage sucht Hanna Sökeland in der RTL+-Sendungihre große Liebe. Beim Streamingdienst sind bislang drei Folgen der lesbischen Datingshow erschienen, auch im linearen Fernsehen wurden schon zwei Folgen ausgestrahlt. VOX zeigte die Sendung im Nachtprogramm von Dienstag auf Mittwoch. Wenig überraschend blieben nach Mitternacht die großen Reichweiten aus, auch auf dem Quotenmarkt machte der Fernsehpreisgewinner von 2021 mit 3,2 und 4,0 Prozent keine gute Figur. Deswegen wird es VOX auch bei den bisherigen zwei Episoden im Free-TV belassen.Der Kölner Sender teilte am Montag mit: „Aktuell ist die 2. Staffel «Princess Charming» auf RTL+ im Stream die erfolgreichste aller bisherigen «Charming»-Staffeln. Linear schalten bei VOX jedoch weniger Zuschauer:innen ein, als erhofft, daher werden alle weiteren Folgen der «Princess Charming» ab sofort ausschließlich und wie bisher im wöchentlichen Takt auf Abruf (neue Folgen immer ab dienstags) auf RTL+ bereit stehen.“Die schwachen Quoten kommen nicht unbedingt überraschend, schließlich lief es linear für Runde eins ebenfalls eher bescheiden. Die Sendung debütierte zunächst Monate nach der Streamingausspielung am Freitag zur besten Sendezeit, konnte aber nur 0,43 Millionen Zuschauer begeistern und in der Zielgruppe lediglich 4,4 Prozent markieren. In den darauffolgenden Wochen wechselte die Sendung auf den späteren Sendeplatz um 22:15 Uhr, doch auch da lief es aus Quotensicht nicht besser – im Gegenteil. Teilweise generierte das Reality-Format weniger als drei Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.VOX hat derweil auch schon ein Ersatzprogramm ab dem 5. Juli vorgestellt. Es übernimmtab 0:35 Uhr. Die Krimi-Reihe ist ein Erfolgsgarant im VOX-Nachtprogramm und verbucht in der Zielgruppe nicht selten mehr als 20 Prozent Marktanteil.