«Der Quiz-Champion» als eigentlicher Gewinner der Primetime

Quotennews

Das gewohnte Primetime-Duell zwischen ARD und ZDF fällt auf den ersten Blick in Richtung des Ersten aus. Auf den Zweiten Blick jedoch nicht.

In Sachen Top-Reichweiten und -Quoten war am gestrigen Abend kein Vorbeikommen an der Primetime im Ersten mit. Mit 4,2 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 22,2 Prozent holte sich der Krimi im direkten Primetime-Vergleich, aber auch im Vergleich zum gesamten restlichen TV-Angebot des gestrigen Tages, die beste Reichweite. Die hauseigeneum 20 Uhr kam dem Krimi mit 3,73 Millionen Zuschauern noch am nächsten, der Marktanteil lag beim News-Format hier bei 22,1 Prozent. Das ZDF landete mit seinem Primetime-Programm,, vordergründig mit 3,19 Millionen Zuschauern deutlich auf dem dritten Platz. Hier war die Quote mit 17,1 Prozent demnach auch sichtlich niedriger.Doch darf der Faktor Zeit nicht außer Acht gelassen werden. «Donna Leon» hielt seine Zuschauer für zweifelsohne starke 90 Minuten beim Ersten, doch mit dem Folgeprogramm ab 21:45 Uhr verabschiedeten sich die meisten Fernsehenden vom öffentlich-rechtlichen Sender.im direkten Anschluss sackten auf 0,93 Millionen Zuschauer ab, der Marktanteil rauschte auf 5,0 Prozent. Währenddessen lief im Zweiten nach wie vor «Der Quiz-Champion», der seine Zuschauerschaft demnach konstanter halten konnte.Bei den jüngeren Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren zeigte sich schon zu Beginn des Abends ein anderes Bild. Im Ersten schauten 0,3 Millionen Zuschauer im entsprechenden Alter zu, sodass der Marktanteil hier bei 8,3 Prozent landete. Die Quiz-Show im Zweiten verfolgten direkt 0,45 Millionen Zuschauer und daher 12,0 Prozent des Marktes. Für 90 Minuten konnte sich das Erste also Reichweiten-Sieger der Primetime nennen, danach fiel das Interesse jedoch allzu schnell.