RTL kopiert «Wetten dass..?» - und floppt

Quotennews

Ja gibts denn schon wieder «Wetten, dass..?»? Nein. RTL macht jetzt «Ich setz auf Dich».

Am 06. November 2021 holte das ZDF nochmal aus der Mottenkiste und mit 13,8 Millionen Zuschauern lief es schlichtweg traumhaft. Ein Marktanteil von 45,7 Prozent, 4,34 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, die für grandiose 50,2 Prozent Marktanteil sorgten. Kein Wunsch blieb beim «Wetten, dass..?»-Comeback aus. Wobei es eher spärlich ein Comeback war, denn im Sinne des Wortes, war nie wirklich eine Rückkehr geplant. Diesen Part übernahm jetzt quasi RTL , mit der Show-Kreation. Das Konzept ein daher ein "lose" bekanntes: Person X aus Y behauptet, er kann Z - Prominente wetten, oder setzten (?), darauf, ob der Kandidat es schafft oder nicht.Doch macht RTL in dieser Sache eines richtig. Es wird an keiner Stelle versucht, den Abklatsch zu vertuschen. Im Gegenteil, mit der Baggerwette geht man so weit, dass auch der Letzte den Vergleich zu «Wetten, dass..?» ziehen wird. Vielleicht in der Hoffnung, etwas vom Glanz des ZDF-Formats abzubekommen? Wenn, dann ist dieser Gedanke gescheitert. Mit 0,91 Millionen Zuschauern und daher einem recht dünnen Marktanteil von 5,0 Prozent verlief der erste «Ich setz auf Dich»-Abend nicht glorreich. Die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen beschränkte sich mit 7,6 Prozent Marktanteil bei 0,28 Millionen Zuschauern auf einen ebenfalls eher unauffälligen Abend.Doch das war nicht der einzige RTL-Neustart am gestrigen Abend. Im Anschluss an die Primetime schickte der Kölner Senderzurück ins Programm. Zuletzt lief am 23. Februar 2008 eine Episode der Comedyshow vor 1,03 Millionen Zuschauern und 0,76 Millionen Umworbenen. Die Marktanteile zeigten damals gute 8,8 Gesamtprozent und noch bessere 13,3 Prozent am Zielgruppen-Markt an. Gestern lief es ab etwa 23:30 Uhr nicht ganz so gut. Mit 0,73 Millionen Zuschauern ergaben sich 6,5 Prozent Marktanteil, mit 0,29 Millionen Werberelevanten reichte es zu 9,9 Prozent.