«K11  Die neuen Fälle» zeigt sich stark wie lange nicht mehr

Wochenquotencheck

Ab der nächsten Woche muss das Format seinen Sendeplatz einer neuen Kochshow überlassen.



Auch das Formatgehört zu den Scripted Realitys, von denen sich Sat.1 trennen will. Schon ab nächster Woche muss das Format von dem Sendeplatz ab 19.00 Uhr weichen und macht somit Platz für die neue Kochshow «Doppelt kocht besser». Zuletzt war die Dokusoap, die die Kriminalhauptkommissare Alexandra Rietz und Michael Naseband beim Lösen von Mordfällen begleitet, jeweils von montags bis samstags im Doppelpack zu sehen gewesen.Diese Woche erfolgte der Start am Montag vor 0,96 Millionen Fernsehenden, der höchsten Reichweite seit zwei Wochen. So wurde der Sender mit einem soliden Marktanteil von 5,1 Prozent belohnt. Im Anschluss sicherten sich die 0,92 Millionen Interessenten noch passable 4,4 Prozent. Die 0,18 Millionen Jüngeren starteten mit akzeptablen 5,1 Prozent Marktanteil in die Woche. Mit der zweiten Ausgabe sank die Zuschauerzahl auf 0,14 Millionen und die Quote verkleinerte sich auf schwache 3,5 Prozent.Einen Tag später entschieden sich 0,85 und später 0,84 Millionen Zuschauer für das Programm. Dies spiegelte sich in Marktanteilen von 5,0 sowie 4,5 Prozent wider. Das jüngere Publikum verkleinerte sich zunächst weiter auf 0,13 Millionen Menschen, ehe dann 0,16 Millionen Umworbene mit von der Partie waren. Dies hatte magere Resultate von 4,2 sowie 4,4 Prozent zur Folge. Für die beiden Episoden am Mittwoch schalteten jeweils 0,85 Millionen Fernsehzuschauer ein, was erneut zu soliden Sehbeteiligungen von 5,0 sowie 4,5 Prozent führte. Zudem waren jeweils 0,14 Millionen Werberelevante mit dabei, so dass der Marktanteil von 4,4 auf niedrige 3,8 Prozent sank.Am darauffolgenden Tag kletterte die Reichweite zunächst auf 0,86 und im Anschluss auf 0,89 Millionen Menschen. Erneut sicherte sich Sat.1 so überzeugende Werte von 5,0 beziehungsweise 4,7 Prozent Marktanteil. Ab diesem Tag war auch die Zielgruppe besser vertreten, da nun jeweils 0,20 Millionen 14- bis 49-Jährige das Programm verfolgten. Dies wurde mit passablen Marktanteilen von 6,0 sowie 5,6 Prozent belohnt. Ein recht ähnliches Bild bot sich am Freitag, als 0,89 und später 0,90 Millionen Neugierige vor dem Bildschirm saßen. So ging die Woche mit soliden 5,0 und 4,7 Prozent Marktanteil zu Ende. Wieder verfolgten 0,20 und im Anschluss 0,19 Millionen Jüngere das Format. So erzielte der Sender annehmbare 5,9 sowie 5,3 Prozent Marktanteil.Insgesamt lief es für die Scripted Reality so gut wie schon seit einigen Wochen nicht mehr. Auf dem Gesamtmarkt hielten sich die Resultate sehr konstant und Sat.1 konnte im Vergleich zu den vorherigen Wochen sogar noch eins draufsetzen. Zu Beginn der Woche hatte das Format vor allem in der Zielgruppe Schwierigkeiten, allerdings zeigt sich dies schon seit einigen Wochen, so dass die zufriedenstellenden Ergebnisse gegen Ende der Woche einen wahren Lichtblick darstellten. Momentan ist das Format als in Topform und es bleibt abzuwarten, ob die neue Kochshow ab der kommenden Woche einen gleichwertigen Ersatz bieten kann.