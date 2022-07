ProSieben Fun zeigt wieder die Street League

TV-News

Nicht nur die Skateboard-Stars werden Mitte Juli bei ProSieben Fun übertragen, der Pay-TV-Sender zeigt auch Counter-Strike.

Der in Unterföhring beheimatete Pay-TV-Sender ProSieben Fun bleibt sich treu und setzt auch in diesem Jahr auf die Street League Skateboarding-Tour, die in wenigen Tagen startet. Die Fernsehstation strahlt die Übertragung aus dem Sonnenstaat Florida aus, die Tour startet in Jacksonville. ProSieben Fun wird zwischen 21.00 und 00.30 Uhr übertragen.Am darauffolgenden Sonntag beginnt man bereits um 19.45 Uhr ehe, ehe der zweite Block um 21.30 Uhr beginnt. Um 23.15 Uhr soll das Event beendet sein. Die nächsten Übertragungen sind Mitte August aus Seattle, Anfang Oktober aus Las Vegas und schließlich Anfang November aus dem brasilianischen Rio de Janeiro zu sehen.Joe Carr, CEO von Thrill One Sports and Entertainment, der Muttergesellschaft von SLS, sagte: "Über ein Jahrzehnt lang hat SLS den Weg für den Aufstieg des Street-Skateboarding geebnet und mit seinem unvergleichlichen Live-Event-Erlebnis eine ganze Generation von Fans geschaffen. Nach dem erfolgreichen Relaunch im letzten Jahr freuen wir uns nun auf die Rückkehr der Tour in ausverkaufte Arenen. Wir freuen uns auch darauf, die Marke SLS mit der Super Crown World Championship im skatebegeisterten Brasilien wieder weltweit bekannt zu machen. Einige der größten Momente der SLS haben sich hier abgespielt und die Liga kann es kaum erwarten, in Rio erneut Geschichte zu schreiben."Im Vorfeld der Übertragungen setzten die Verantwortlichen von ProSieben Fun auf die Übertragung von eSports. Das Halbfinale der von Counter Strike Live 2022 wird aus der IEM Cologne gesendet. Zwischen 15.00 und 21.00 Uhr ist der Bezahlsender auf Sendung. Am darauffolgenden Tag nimmt man sich zwischen 15.30 und 19.45 Uhr dafür Zeit.