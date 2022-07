Leonine macht weitere Geschäfte mit Lionsgate

Vermischtes

Das Unternehmen sicherte sich unter anderem die «Dirty Dancing»-Fortsetzung.

Das Unternehmen Lionsgate ist in Deutschland nur im Serienbereich vertreten, die Tochterfirma Starz betreibt einen eigenen Channel bei Amazon. Für den Vertrieb von Filmen verlässt sich das Unternehmen zunehmend auf Leonine, das nach eigenen Angaben eines der führenden deutschen Medienunternehmen in Deutschland ist. Nun hat man bei vier Filmen zugeschlagen, die man in Deutschland, Österreich und Schweiz vertreiben wird.ist die Fortführung des Megahit-Franchise, das auf der gleichnamigen Young Adult Bestseller-Reihe von Suzanne Collins basiert. Regie führt, wie auch schon bei den vorherigen Teilen, Francis Lawrence. Das Drehbuch stammt von Michael Lesslie, Oscar®-Preisträger Michael Arndt und Suzanne Collins.ist die Fortsetzung des legendären Erfolgsfilms von 1987. Produzent und Regisseur ist Jonathan Levine der zusammen mit Elizabeth Chomko das Drehbuch geschrieben hat. Jennifer Grey wird in ihre kultige Originalrolle zurückkehren und als Baby einen weiteren unvergesslichen Sommer in Kellermans Resort verbringen. Der Film soll am 9. Februar 2024 in den USA in den Kinos anlaufen.ist ein High-Concept Thriller von Regisseur Alexandre Aja nach einem Drehbuch von Kevin Coughlin und Ryan Grassby. Der zweite High-Concept Thrillerstammt von den Produzenten der «Twilight Saga» und des «Maze Runner»-Franchise, Marty Bowen und Wyck Godfrey. Regie führt Colm McCarthy, die Hauptrolle übernimmt Sam Claflin.