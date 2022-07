Pit Gottschalk darf nun auch das Sport1-Programm verantworten

Vermischtes

Der Chefredakteur und Chief Content Officer hat seinen Vertrag bei dem Sportsender verlängert.

Im Januar 2020 übernahm Pit Gottschalk die Chefredaktion von Sport1 und verantwortet in dieser Funktion sämtliche Fernseh-, Digital-, Audio- und Social-Media-Angebote des Unternehmens. Nur wenige Monate später, im September, übernahm er auch die neu geschaffene Position des Chief Content Officers (CCO). Zu seinem Tätigkeitsbereich als Chief Content Officer und Chefredakteur in Personalunion gehören vor allem die strukturelle, personelle und prozessuale Aufstellung der Redaktion sowie die weitere inhaltliche Optimierung der redaktionellen Sport1-Angebote. Mit der aktuellen Vertragsverlängerung wird Gottschalk auch Programmdirektor.Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Sport1 Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH: „Pit Gottschalk hat das journalistische Profil der Marke SPORT1 seit seinem Antritt bei uns Anfang 2020 signifikant gestärkt. Er hat die Redaktion neu aufgestellt, noch enger verzahnt und in äußerst bewegten Zeiten hervorragende Arbeit geleistet. Über die Redaktion hinaus wird er ab sofort auch den Bereich Programm verantworten und insbesondere die Entwicklung und Umsetzung eigener Formatmarken mit neuen Impulsen vorantreiben. Ich freue mich sehr, dass Pit den Weg von SPORT1 in seinen Funktionen auch in den kommenden Jahren maßgeblich weiter mitgestalten wird!“Pit Gottschalk, Chefredakteur und Chief Content Officer sowie Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH: „Ich habe bei SPORT1 sowohl eine neue Heimat als auch eine berufliche Herausforderung gefunden: Zusammen mit meiner Redaktion haben wir viele Ideen verwirklicht und zahlreiche Projekte und Themen auf unserer Agenda. Im Programmbereich werden wir mit unserem engagierten Team die Realisierung weiterer neuer Formate forcieren und attraktive Programmschienen für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer schaffen – so wie wir das mit unserem umfangreichen Fußballangebot von Samstag bis Dienstag tun. Auf die vor uns liegenden Aufgaben, die wir gemeinsam mit Leidenschaft und Kreativität angehen werden, blicke ich mit großer Vorfreude!“