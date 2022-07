Comic-Laden

Kamala Kahn überzeugt nicht nur bei Disney+ mit einer Miniserie, sondern auch mit eigenen Comics.

Als Schülerin mit einem großen Geheimnis hat man es nicht leicht. Die junge Kamala Kahn, Tochter eines pakistanischen Einwanderer-Ehepaars, hat die Welt schon unzählige Male gerettet. Sie hat zahlreiche Bösewichte in die Flucht geschlagen, aber kämpft Tag für Tag mit dem tristen Alltag in New Jersey. Eine ständige Maskerade, die schon auf dem Weg zur Schule beginnt. Zusammen mit den Avengers steht sie derzeit vor einer der größten Gefahren, die die Welt je gesehen hat. Der Radioaktive Man verwüstet mit seinen dunklen Kreaturen Manhattan und hat einen düsteren Plan, der alles, was die Superhelden bisher gesehen haben, in den Schatten stellen wird.Vereint müssen Sie gegen die neue Bedrohung vorgehen und die Einwohner Manhattans retten. Nur mit viel Mut, Zusammenhalt und der Hilfe von Ms. Marvel haben sie eine Chance, den gefährlichen Radiactive Man und sein Gefolge zu besiegen. Doch, können Sie es auch schaffen? Gemeinsam müssen Sie den teuflischen Plan vom Radioactive Man vereiteln, der zu Beginn noch klar erkennbar ist, sich aber später zu einem verworrenen Spiel auf Leben und Tod entwickelt.Das Comic Softcover wurde von den Autoren G. Willow Wilson und Saladin Ahmed geschrieben und von Mirka Andolfo und Nico Leon gezeichnet. Es beschreibt die spannende Geschichte von der jungen «Ms. Marvel», die aktuell ebenfalls auf Disney+ ihr erfolgreiches Debüt feiert. In dieser Ausgabe, die am 21. September 2021 erschienen ist, kämpft Ms. Marvel mit den Avengers gegen den gefährlichen Radioactive Man. Das Softcover zeigt die Geschichte auf 116 Seiten, die mit einer hervorragenden Liebe fürs Detail gezeichnet und beschrieben wurden.Es macht sehr viel Spaß, die Geschichte zu lesen, da man sofort aus dem Alltag entflieht. Der Comic ist für alle Marvel-, Avengers- und Ms Marvel-Fans ein absolutes Muss, denn in dieser Ausgabe treffen alle aufeinander.