RTLZWEI versendet «Krass Schule» am Mittag

TV-News

Die Fernsehstation hat noch neue Folgen vorliegen, die seit über einem Jahr auf die Ausstrahlung warten.

Der RTLZWEI-Chef Andreas Bartl schwieg bei den Screenforce Days über den Verbleib von. Die Scripted-Reality-Soap nahm die Fernsehstation im Jahr 2018 ins Programm und kam bislang auf über 400 Episoden. Im Juni kündigten die Verantwortlichen an, dass die Produktion von RedSeven Entertainment und LaPaloma TV nicht weitergehen wird. Eigentlich wollte der Sender die neuen Folgen schon längst ausstrahlen.«Krass Schule» übernimmt die Sendeplätze von «Die Reimanns», die bislang zwischen 13.55 und 16.05 Uhr ausgestrahlt wurden. Allerdings müssen die Fernsehzuschauer nicht auf Conny und seine Familie verzichten, denn die Wiederholungen wandern auf den 12.55 Uhr-Sendeplatz. Rund 95 neue Folgen wird RTLZWEI am werktäglichen Nachmittag in Doppelfolgen zeigen.Los geht es mit Episode 402, die den Titel „Die Neuen kommen!“ trägt. Vor der Kamera stehen dieses Mal Aline Jost, Sandy Fähse, Nikolai Rafalski und Thomas Adamek. Außerdem sind Sandra Czok, Jennifer Lopes di Gaspare, Lukas Leonhardt und Ciara D’Amico zu sehen. Laut Senderangaben startet die neue Runde mit Katja, die sich in die Wohngemeinschaft eingenistet hat. Nikos Freunde haben allerdings davon die Nase voll und wollen sie rauswerfen.