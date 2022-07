Pinewood Studios kommen sehr gut durch die Pandemie

Wirtschaft

Die Produktionsstätte von James Bond- und Marvel-Abenteuer kommt auf einen Umsatz von 125 Millionen US-Dollar.

Das Geschäft brummt weiterhin: Die in London ansässigen Pinwood Studios verzeichneten mit Blockbustern wie «No Time to Die», «Black Widow» und «Cruella» einen Umsatz von 125 Millionen US-Dollar. Das ist ein Plus von sechs Millionen US-Dollar, wie das Studio am Freitag mitteilte. Das Geschäftsjahr endet bei den Studios am 31. März 2022. Das Unternehmen teilte mit, dass man das ganze Jahr ausgebucht war.Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen sank auf 31,3 Millionen Pfund, im Vorjahr wurden noch 33,7 Millionen Pfund vermeldet. Der Bericht führt dies auf das hohe Produktionsniveau zurück, das zu einer "geringeren Möglichkeit zur Erzielung von Einnahmen aus dem Wiederverkauf und einer verstärkten Inanspruchnahme von zusätzlichen Studiodienstleistungen führte, die im Wesentlichen zum Selbstkostenpreis verkauft werden."Um mit der Nachfrage Schritt zu halten, plant die Gruppe ehrgeizige Entwicklungen sowohl in Pinewood als auch in Shepperton, die sich über eine Fläche von insgesamt 502 Hektar erstrecken. In Pinewood, das zwischen London und Windsor liegt, baut die Gruppe fünf weitere Tonstudios, die in diesem Sommer in Betrieb genommen werden sollen und bereits von Disney in einem langfristigen Mietvertrag erworben wurden. Darüber hinaus hat die Gruppe eine Baugenehmigung für ein Zentrum beantragt, das Produktionsanlagen, eine Qualifizierungs- und Schulungseinrichtung sowie eine Besucherattraktion umfasst. "Damit sind 100 % der bestehenden und im Bau befindlichen Produktionsräume der Gruppe mit langfristigen, indexgebundenen Verträgen vermietet", heißt es in dem Bericht."Mit langfristigen Verträgen für 100 % der bestehenden Produktionsräume an unseren britischen Standorten, bei denen die Miete im Voraus zu zahlen ist, ist das Risiko einer geringen Auslastung oder eines Abwärtsdrucks auf unsere Preise mittelfristig weitgehend ausgeschlossen", teilte das Unternehmen mit.