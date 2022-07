VOD-Charts

«Stranger Things» ist nicht mehr Spitzenreiter der VOD-Charts. Das ist am Tag der Veröffentlichung der beiden letzten «Stranger Things 4»-Folgen wohl die Überraschung der Woche.

Seit der erste Teil der vierten Staffel der Netflix-Serieveröffentlich wurde, nahm die Science-Fiction-Reihe stets die Spitzenposition der VOD-Charts ein. Ausgerechnet am Erscheinungstag der finalen beiden Folgen der neuen Runde muss man diesen Nimbus abgeben. Doch dazu später mehr: Die Top10 beginnt bei 1,80 Millionen Klicks für die Krankenhaus-Serie, die bei Disney+ verfügbar ist.Knapp davor landet überraschend die Animationsserie, die 1,81 Millionen Mal abgerufen wurde. Von der Kinderreihe sind insgesamt vier Staffeln verfügbar, die allesamt zwischen September 2020 und Dezember 2021 veröffentlicht wurden. In wenigen Wochen soll eine fünfte und finale Season erscheinen. Platz acht führt uns zu Netflix , dort wurdein der 26. Kalenderwoche 2,23 Millionen angeschaut.Platz sechs teilen sich die Amazon-Reiheund Netflix‘. Beide Titel ergatterten zwischen dem 24. und 30. Juni eine Bruttoreichweite von 2,24 Millionen. Nur 10.000 Abrufe mehr schaffte Sitcom-Dauerbrenner. Mit 2,71 Millionen Views blieb das Ergebnis vonim Vergleich zur Vorwoche recht konstant, dennoch sink die Netflix-Reihe um zwei Plätze auf Rang vier.Bronze geht in dieser Woche an. Der spanische Netflix-Hit durchbricht mit 3,05 Millionen Abrufen gar die Drei-Millionen-Marke. Wie erwähnt mussseine Vormachtstellung abgeben, darf sich in der Woche vor dem Staffelfinale aber dennoch über sagenhafte 6,10 Millionen Klicks freuen. Übertroffen wurde die Drama-Reihe nur von der Sitcom, die in der zurückliegenden Woche eine Reichweite von grandiosen 7,12 Millionen verzeichnete.