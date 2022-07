«Glamorous»: Kim Cattrall ist dabei

US-Fernsehen

Die Schauspielerin ist neben sieben anderen Darstellern gecastet worden.

Netflix hat acht feste und wiederkehrende Darsteller für die kommende Seriebekannt gegeben. Mehrere Medien vermeldeten Anfang Juni, dass Kim Cattrall die Rolle der Make-up-Mogulin Madolyn Addison übernehmen wird, während zuvor bekannt gegeben wurde, dass Miss Benny («Fuller House») die Rolle des Marco Meija übernehmen wird, der einen Job bei Addison annimmt.Zane Phillips («Fire Island»), Jade Payton («Dynasty»), Michael Hsu Rosen («Tiny Pretty Things»), Ayesha Harris («Tell It Like a Woman») und Graham Parkhurst («The Umbrella Academy») gehören zum Stammpersonal. Als Gaststars sind Diana Maria Riva («Dead To Me»), Lisa Gilroy («Jury Duty») und Mark Deklin («Good Fight») mit dabei.«Glamorous» handelt von Marco Mejia, einem jungen, geschlechtsuntypischen queeren Menschen, der sich in seinem Leben festgefahren fühlt, bis er einen Job bei der legendären Make-up-Managerin Madolyn Allison bekommt. Der Job gibt Mejia die erste Chance, herauszufinden, was er in seinem Leben will, was seine Identität ist und was es bedeutet, queer zu sein.