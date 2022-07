MagentaTV fügt OUTtv zum Paket hinzu

TV-News

Der europäische Fernsehsender für queere Themen findet nun bei der Telekom Platz.

Die Deutsche Telekom und blue media network haben einen umfangreichen Vertrag für den Fernsehsender OUTtv geschlossen, der bei MagentaTV den Programmplatz 68 erhält. Damit erhöht der Kanal, der bereits über NetCologne verfügbar war und bei Amazon Prime abonniert werden kann, eine Reichweite von vier Millionen Haushalten."Ich bin überglücklich und stolz, dass OUTtv seinen LGBTQI+ Fernsehkanal bei der Deutschen Telekom startet! Nach jahrelangem Wunsch der deutschen OUTtv-Zuschauer und -Fans wird unser queeres Lifestyle-Programm nun dauerhaft ein fester und bunter Bestandteil der deutschen Medienlandschaft werden. Erreichbar für mehr als vier Millionen Haushalte über MagentaTV. Das Angebot wird in den kommenden Jahren für das Publikum stetig erweitert, um ein vollumfassendes Fernseherlebnis bieten zu können. OUTtv hat eine große Anzahl an neuen LGBTQI+ Filme, Serien und Dokumentationen im Programm, die man gesehen haben muss." - Gründer & CEO Marc PutmanIm Programm enthalten sind Formate wie «Veneno, Olly Alexander - Growing Up Gay», «Where The Bears Are» und OUT-Originals-Serien wie «Krista's Road to Eurovision», «The Niki Today Tonight Show», «Pride Summerweek» sowie beliebte Fernsehserien wie «Drag Race Thailand», «De Troon», «Woke», «RuPaul's Gay for Play», «My Life is a Telenovela» und «Shade Queens of NYC».