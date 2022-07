Fünf neue Schauspieler für «Godzilla»-Serie

US-Fernsehen

Das neue Projekt vom Streamingdienst AppleTV+ nahm unter anderen Elisa Lasowski unter Vertrag.

Apples kommende Live-Action-Serie über Godzilla und die Titanen hat ihre ersten fünf Darsteller. Anna Sawai, Ren Watabe, Kiersey Clemons, Joe Tippett und Elisa Lasowski haben sich der noch unbetitelten Serie, die von Legendary Television produziert wird, angeschlossen.In der Serie reist eine Familie nach dem donnernden Kampf zwischen Godzilla und den Titanen, der San Francisco dem Erdboden gleichgemacht hat, und der schockierenden neuen Realität, dass Monster real sind, um ihre vergrabenen Geheimnisse und ein Vermächtnis aufzudecken, das sie mit der geheimen Organisation namens Monarch verbindet.Sawai («Pachinko», «F9») wird die Hauptrolle der Cate spielen, einer ehemaligen Lehrerin und Überlebenden des G-Day. Watabe («461 Days of Bento») wird Kentaro verkörpern, der als intelligenter, kreativer und neugieriger junger Mann beschrieben wird, der seinen eigenen Weg erst noch finden muss. Clemons («Hearts Beat Loud», «The Young Wife») schlüpft in die Rolle der May, eine amerikanische Exilantin mit einem schelmischen Äußeren, das sie nutzt, um sich und andere zu schützen. Tippett («Rise») ist Tim, einen Bürohengst, der vom Abenteuer als Geheimagent träumt. Schließlich wird Lasowski («Versailles») als Duvall auftreten, eine erfahrene Agentin mit unerschütterlichem Vertrauen in sich selbst und ihre Fähigkeiten.