Sport1 setzt auf die World Games

TV-News

Die elfte Version der „kleinen Olympischen Spiele“ findet ab Donnerstag im amerikanischen Birmingham statt.

Der Unterhaltungssender Sport1 hat sich die Rechte an dengesichert, die nach fünf Jahren Pause im US-amerikanischen Birmingham ausgetragen werden. Los geht es am Donnerstag, den 7. Juli 2022. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Spiele vom IOC verschoben, damit sich die Veranstaltung nicht mit den Olympischen Sommerspielen überschneidet.Die Veranstaltung besteht aus ausgewählten Sportarten, die zwar olympische Anerkennung haben, aber nicht Bestandteil des Wettkampf-Programms der Olympischen Spiele sind. An den zehn Wettkampftagen wird Sport1 über 100 Stunden im Free-TV und bei Sport1.de ausstrahlen. Neben Jana Wosnitza, Ruth Hofmann, Jochen Stutzky, Basti Schwele, Rick Goldmann, Hartwig Thöne, Dirk Berscheidt, Peter Kohl, Hans-Joachim Wolff und Günter Zapf werden weitere Experten zu ausgewählten Sportarten zugeschaltet.Pit Gottschalk, Chefredakteur und Chief Content Officer sowie Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH: „Mit den World Games 2022 in den USA begleiten wir Mitte Juli das größte Sommersport-Event des Jahres. Ein Fest der Sportvielfalt und der Liebe zum Sport, mit dem wir bereits bei den World Games 2017 in Breslau sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Besonders gefreut haben uns damals die vielen positiven Rückmeldungen unserer sportbegeisterten Zuschauerinnen und Zuschauer. Unsere Vorfreude ist auch deshalb sehr groß, diesen zahlreichen faszinierenden Sportarten, die sonst nicht oft im Rampenlicht stehen, hier im deutschsprachigen Raum wieder die große mediale Bühne mit über 100 Stunden Berichterstattung zu geben.“