Quotencheck

Die Produktionsfirma des Vaters setzte auch die sechsteilige Serie der Kinder um.

Robert Geiss lieferte im vergangenen Jahr ab und bescherte dem Münchener Fernsehsender RTLZWEI über 40 Ausgaben von «Die Geissens». Obwohl das Format schon etliche Geschichten erzählt hat, finden sich immer wieder neue Abenteuer, die die Familie gemeinsam bestreiten kann. Der jüngste Clou der Familie: Das Spin-Off «Davina & Shania – We love Monaco», das von der Produktionsfirma der Eltern umgesetzt wurde.Der Startschuss für das Format erfolgte am Montag, den 9. Mai, um 21.15 Uhr. Die Fernsehstation RTLZWEI strahlte den Pilotfilm im Anschluss an «Die Geissens» aus. Das war mit 0,81 Millionen Zuschauern ein guter Erfolg, beim Gesamtpublikum sicherte sich die Fernsehstation 3,1 Prozent Marktanteil. Mit 0,43 Millionen Umworbenen wurden tolle sieben Prozent Marktanteil generiert.Die zweite «Davina & Shania – We love Monaco»-Ausgabe durfte erneut nach den Eltern ran. 0,79 Millionen Fernsehzuschauer sahen die einstündige Sendung, die auf drei Prozent Marktanteil kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen generierte die Fernsehstation erneut 0,43 Millionen Zuseher, aber es wurden nur noch 6,7 Prozent Marktanteil erzielt.Die Episoden drei und vier gingen ohne die Eltern auf Sendung. Am 23. Mai wurden um 20.15 Uhr 0,69 Millionen Fernsehzuschauer generiert, der Marktanteil fiel auf 2,4 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern fuhr man 0,42 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei 6,1 Prozent. Die zweite Ausgabe, die im Anschluss gesendet wurde, sorgte für 0,95 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil für «Davina & Shania – We love Monaco» belief sich auf 3,4 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden fabelhafte 0,61 Millionen Zuschauer erreicht, der Marktanteil schoss auf 8,2 Prozent.Am Montag, den 30. Mai 2022, lief die bis dato letzte Ausgabe der Reality-Show. Folge eins von «Davina & Shania – We love Monaco» erzielte 0,67 Millionen Zuschauer und sorgte für einen Marktanteil von zweieinhalb Prozent. Bei den Umworbenen fuhr man 0,38 Millionen Zuschauer ein, der Zielgruppen-Wert belief sich auf 6,4 Prozent. Die zweite Ausgabe erzielte immerhin noch 0,65 Millionen Zuschauer und ebenfalls zweieinhalb Prozentpunkte. In der Zielgruppe wurde das Ergebnis der 20.15 Uhr-Sendung bestätigt: 0,38 Millionen 14- bis 49-Jährigen führten zu 6,4 Prozent.Die ersten sechs Ausgaben von «Davina & Shania – We love Monaco» erreichten bei RTLZWEI 0,76 Millionen Zuschauer, die in Grünwald beheimatete Fernsehstation konnte damit einen Marktanteil von 2,8 Prozente erreichen. Bei den Umworbenen sicherte sich die Geiss-Kinder 0,44 Millionen Fernsehzuschauer, dies führte zu einem Marktanteil von tollen 6,8 Prozent.