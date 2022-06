«Die Bachelorette» legt deutlich zu

Quotennews

In der vergangenen Woche sackten die Marktanteile der Sendung stark ab. Sharon auf dem Katamaran war für die Zuschauer scheinbar sehr interessant.

Der Fernsehsender RTL setzte in diesem Jahr beiauf eine erfahrene Schauspielerin. Sharon Battiste buhlt dieses Mal um einen Mann. Der Auftakt vor knapp zwei Wochen verlief richtig gut, denn die Fernsehstation sicherte sich tolle 12,7 Prozent Marktanteil. Doch schon sieben Tage später waren nur noch 10,5 Prozent möglich.Am Mittwoch lud Sharon zu einem Gruppendate auf einem XXL-Katamaran, doch nur mit einem Mann durfte die Traumfrau den Abend bei einem Candlelight-Dinner an Deck ausklingen. 1,32 Millionen Zuschauer verfolgten auch das zweite Gruppendate, bei dem sie zum Kindergeburtstag kam. Auch ein Helikopterflug war im Sendeplan enthalten, das führte zu 0,71 Millionen jungen Zuschauern. Die Marktanteile lagen bei der zweistündigen Sendung bei 5,8 und tollen 13,5 Prozent Marktanteil.wollten 1,02 Millionen Zuschauer sehen, das 20-minütige Journal fuhr 5,3 Prozent Marktanteil ein. Bei den Umworbenen standen 0,46 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil belief sich auf 10,5 Prozent. Das von Steffen Hallaschka moderierte Magazinwidmete sich einem Deep-Fake-Selbstversuch, nachdem Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey behauptete, sie sei auf einen Betrüger hereingefallen. 0,94 Millionen Zuschauer schalteten die Sendung ein und verhalfen dem Sender zu 6,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren 0,35 Millionen dabei, die zu mauen 10,4 Prozent führten. Nach dem(0,69 Millionen) blieben noch 0,58 Millionen Zuschauer bei einem Special zum Reisechaos an Flughäfen dran. Die Sendung sicherte sich 11,4 Prozent bei den Werberelevanten.