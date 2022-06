Apple beendet «See»

US-Fernsehen

Nach der dritten Staffel, die im August startet, ist das Format Geschichte.

Die von Jason Momoa geleitete Apple-Seriewird mit der kommenden dritten Staffel enden. Die Ankündigung erfolgte mit der Veröffentlichung des Teaser-Trailers und des Premierendatums für Staffel 3. Die erste Folge der acht Episoden umfassenden finalen Staffel wird am 26. August ausgestrahlt, danach erscheinen wöchentlich neue Episoden."Wir sind begeistert, dieses epische letzte Kapitel von «See» zu zeigen, dass all das intensive Drama, die fesselnde Action und die tief empfundenen Emotionen bieten, die die Fans erwartet haben, sowie einen, wie wir meinen, zutiefst befriedigenden Abschluss unserer Geschichte", sagte «See»-Showrunner und ausführender Produzent Jonathan Tropper. "Der Aufbau einer Welt ohne Augenlicht war eine besonders einzigartige und kontinuierliche Herausforderung, die durch die leidenschaftliche und durchdachte Zusammenarbeit eines phänomenal talentierten und vielfältigen Teams sowohl vor als auch hinter der Kamera gemeistert wurde. Die Serie war für alle Beteiligten ein monumentales Werk der Liebe, und wir sind unendlich dankbar für die Art und Weise, wie «See» von den Zuschauern auf der ganzen Welt angenommen wurde."Die Serie spielt Hunderte von Jahren, nachdem die Menschheit die Fähigkeit zu sehen verloren hat. In der dritten Staffel ist fast ein Jahr vergangen, seit Baba Voss (Momoa) seinen Erzfeind Bruder Edo (Dave Bautista) besiegt und sich von seiner Familie verabschiedet hat, um abgeschieden im Wald zu leben.