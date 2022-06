DAZN kommt aus dem Stadion

TV-News

Der Streamingdienst nimmt sich außerdem vor, dass künftig alle Spiele in HD-Qualität gesendet werden.

Sport-Fans sollen aufhorchen, denn der Streamingdienst DAZN wird ab der nächsten Saison alle Partien der Fußball-Bundeslänger und die Partien der UEFA Champions League in Full-HD-Qualität ausstrahlen. Obwohl der Trend in Richtung 4K geht, zeigen sich vor allem die UEFA sehr rückständig. Ein Full-HD-Erlebnis ist bereits seit über einem Jahrzehnt Standard.Nachdem die Corona-Pandemie DAZN in die Hände spielte, weil der Streamingdienst aus München sendete, werden alle Partien der Bundesliga aus dem Stadion übertragen. Auch ausgewählte UEFA Champions League-Partien werden aus den Stadien gesendet. Los geht es am 5. August, wenn der UEFA Europa League-Sieger Eintracht Frankfurt auf den Rekordmeister FC Bayern München trifft.Bei der UEFA Champions League werden künftig neben den Einzelspielen und der Konferenz auch eine deutsche Konferenz angeboten, bei der mindestens zwei deutsche Teams parallel ausgestrahlt werden. Als Neuzugang wurde Michael Ballack präsentiert, der das DAZN-Team um Alex Schlüter, Moderatorin Laura Wontorra, die Experten Sandro Wagner und Sebastian Kneißl und Kommentator Jan Platte ergänzt.