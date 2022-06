«Carpool Karaoke» auf Deutsch?

TV-News

RTL startet «JOJAs Bullitalk», das bereits Mitte Juli bei RTL+ Premiere feiert.

Bereits elf Jahre hat «Carpool Karaoke» mit James Corden auf dem Buckel. Der britische Komiker sang erstmals anlässlich des Red Nose Day im Jahr 2011 mit George Michael in einem Auto. Der Rest ist Geschichte: Mit «The Late Late Show» gab es eine regelmäßige Rubrik und bei Apple eine eigene Show.Der Streamingdienst RTL+ hat mit Star-Pianist Joja Wendt ein neues Format kreiert. Inkann während der amüsanten Fahrt alles passieren. Zum ist Bastian Pastewka zu Gast, wie RTL am Donnerstag mitteilte. Auch ein Klavier wurde in den kleinsten Konzertsaal der Welt eingebaut. Es soll auch Unterhaltung für das Publikum auf der Straße geben. Die Premiere der Sendung findet ab 14. Juli 2022 statt.Bereits ab Freitag sind bei RTL+ die Serien, die vierte Staffel vonund die vierte Runde vonzu sehen. Zahlreiche weitere Warner Bros.-Serien folgen Mitte Juli und am 19. Juli holt man die Serie