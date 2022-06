Primetime-Check

Wie erfolgreich war Daniela Katzenberger bei RTLZWEI? Punktete ein «Aktenzeichen XY…»-Special?

Mit der Spezialausgabe vonerreichte das ZDF 5,01 Millionen Zuschauer und sicherte sich 21,7 Prozent bei allen sowie 16,8 Prozent bei den jungen Menschen. Im Anschluss erreichtenund4,09 sowie 2,51 Millionen und 19,2 und 13,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr man 13,3 und 9,0 Prozent Marktanteil ein.Das Erste wiederholteund bekam somit 2,09 Millionen Zuschauer und 9,1 Prozent.undsicherten sich 1,62 und 1,88 Millionen Zuseher, die Marktanteile lagen bei 7,5 und 10,3 Prozent. Die Primetime holte sich 5,8, 5,1 und 8,1 Prozent bei den jungen Zuschauern. Bei RTL triumphiertemit 1,32 Millionen Zuschauern und 13,5 Prozent in der Zielgruppe.undmachten ProSieben mit 11,5 und 11,3 Prozent in der Zielgruppe glücklich, die Sendungen verbuchten 1,00 und 0,98 Millionen. Eine Doppelfolge vonbrachte 0,88 sowie 1,03 Millionen. Bei den Umworbenen sicherte man sich 7,3 und 9,2 Prozent. Gleich drei-Geschichten feuerte VOX ab, die auf 0,71, 0,65 und 0,46 Millionen kamen. In der Zielgruppe wurden schlechte 3,5, 3,9 und 4,1 Prozent erzielt.Sat.1 strahlteaus, der Spielfilm erreichte 1,07 Millionen Zuschauer und verbuchte 5,9 Prozent in der Zielgruppe. Bei Kabel Eins gab eszu sehen, der Film lockte 1,11 Millionen Zuschauer an. Der Zielgruppen-Wert belief sich auf 3,8 Prozent.