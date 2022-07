Tom Wlaschiha: Man muss kein «Toy Story»- Experte sein, um die Geschichte zu verstehen

Interview

von Markus Tschiedert 01. Juli 2022, 11:28 Uhr

Der Star aus «Game of Thrones» darf in dem «Toy Story»-Spin-Off Buzz Lightyear sprechen. Zuvor war er schon in «Arlo & Spot» zu hören.

Seit er in «Game of Thrones» die Rolle des Jaqen H’ghar verkörpert hat, wird Tom Wlaschiha (49) auch im Ausland erkannt. Der gebürtige Sachse begann seine Karriere mit der Serie «Die Rettungsflieger», hatte aber auch in anderen Serien wie «Die Sitte» oder «Küstenwache» Gastauftritte. Schon früh trat Wlaschiha aber auch in internationalen Kinoproduktionen wie «Duell – Enemy at the Gates» (2001), «München» (2005) und «Operation Walküre» (2008) auf. 2018 ging er für die Neuauflage von «Das Boot» als Kriminalrat Hagen Forster an Bord, in «Stranger Things» hat er eine Nebenrolle. Da wird es wieder Zeit fürs Kino. Aber da ist Tom Wlaschiha erst mal nur zu hören. In dem Animationsfilm «Lightyear» spricht er den berühmten Astronauten, den die Kinderwelt durch die «Toy Story»-Reihe auch unter seinem Vornamen Buzz kennt. Nun hat Buzz Lightyear seinen ersten eigenen Kinofilm bekommen.Tatsächlich habe ich damals «Toy Story» geguckt und fand den Film toll. Das ist jetzt 27 Jahre her, habe ihn mir aber nochmals angesehen als ich das Angebot bekam, Buzz zu sprechen. Einfach um mir nochmals einiges in Erinnerung zu rufen, und ich muss sagen, der Film ist immer noch sehr charmant und ich mag ihn immer noch.Doch, denn der Film «Lightyear» kann auch für sich alleinstehen. Man muss kein «Toy Story»- Experte sein, um die Geschichte zu verstehen. Aber die Leute, die „Toy Story“ mögen haben natürlich einen kleinen Bonus, weil sie etliche Dinge wiedererkennen. Buzz ist ein cooler Charakter und ein Held, aber einer mit Schwachen, was ihn aber auch erst interessant macht.