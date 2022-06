Amazon veröffentlicht «Mr. And Mrs. Smith»-Cast

US-Fernsehen

Michaela Coel, John Turturro und Paul Dano werden in der Seriebei Amazon mitspielen. Das Trio gesellt sich zu den bereits angekündigten Hauptdarstellern der Serie, Donald Glover und Maya Erskine, die die Hauptrollen spielen werden.Genaue Details zu den Charakteren der anderen drei Schauspieler werden noch unter Verschluss gehalten, abgesehen von der Tatsache, dass sie in Gastrollen auftreten werden. John (Glover) und Jane (Erskine) werden von einer mysteriösen Spionage-Agentur angeheuert und wagen sich in die Doppelbelastung aus Business und Ehe. Sie müssen erst lernen, sich in beiden Bereichen zurechtzufinden.Glover wird als Co-Schöpfer und ausführender Produzent von «Mr. And Mrs. Smith» neben Francesca Sloane genannt. Sloane fungiert auch als Showrunner. Yariv Milchan und Michael Schaefer von New Regency sowie Jenny Robins von Wells Street Films sind ebenfalls als ausführende Produzenten tätig. Sloane und Glover haben derzeit beide einen Exklusivvertrag bei Amazon.