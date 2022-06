Peacock veröffentlicht Starttermine

US-Fernsehen

Der Streamingdienst bringt unter anderem eine neue Vampir-Serie und den «Pitch Perfect»-Spin-Off namens «Bumper in Berlin».

Der NBC-Streamingdienst Peacock hat zahlreiche neue Serienstarts angekündigt. «Lost»-Star Matthew Fox wird inzu sehen sein. Außerdem kehrt «Pitch Perfect» mit «Bumper in Berlin» zurück. Die Schauspielerin Sarah Hyland, bekannt aus «Modern Family» wird neben Adam Devine und Flula Borg mitwirken.(8. Juli)Das Format spielt in der hochbelasteten Welt der Bombenentschärfung und zeigt Vicky McClure («Line of Duty») und Adrian Lester («Life») als Beamte an vorderster Front, die während eines Terroranschlags im Herzen Londons ihr Leben riskieren müssen.(2. Kapitel, 11. Juli)In einer epischen, actiongeladenen Geschichte, die den gesamten Globus umspannt, von Monte Carlo bis Hongkong, gehen die beliebten Charaktere von «Days of our Lives» noch einmal «Beyond Salem», wenn sie die Annehmlichkeiten ihres Zuhauses gegen das Abenteuer ihres Lebens eintauschen! Im Laufe von fünf spannenden Episoden nehmen herzerwärmende Familientreffen eine gefährliche Wendung, als ein mysteriöser Gegner ihr Leben zerstört.(28. Juli)Eine generationenübergreifende Coming-of-Age-Liebesgeschichte, getarnt als rasanter Krimi über die Enttäuschung der Zeit. Eine Reise zum Jahrestag stellt die Ehe auf die Probe, als das Paar in eines der bizarrsten ungelösten Rätsel der Yucatan verwickelt wird, das sich fünfzehn Jahre zuvor ereignet hat.(18. August)Das Werj spielt im Jahr 2024 und verfolgt ein führendes Team von Analysten im Herzen des GCHQ, das heimlich daran arbeitet, eine Reihe von Cyberangriffen auf Großbritannien im Vorfeld der Parlamentswahlen abzuwehren. Als ein routinemäßiger Stresstest der Internet-Infrastruktur schief geht, findet sich die 21-jährige GCHQ-Praktikantin Saara Parvin plötzlich an der unsichtbaren Grenze der Cyber-Kriegsführung wieder, bei der viel auf dem Spiel steht. Die Serie ist das Ergebnis akribischer Recherchen des mit dem BAFTA-Preis ausgezeichneten Autors Peter Kosminsky und lüftet den Schleier über den dringendsten Kampf unserer Zeit.(25. August)Die zentrale Liebesgeschichte spielt zwischen den besten Freundinnen der Kindheit, Maggie und Birdy. Aber es ist auch eine raue Wohngemeinschaft, die in einer Londoner Wohngemeinschaft aus dem Jahr 2012 spielt, die von vier Mädchen bewohnt wird - Maggie, Birdy und ihren Freundinnen von der Universität, Amara und Nell. Die Serie ist ein schonungsloser Einblick in schlechte Verabredungen, Herzschmerz und Demütigungen und wirft die Frage auf: Kann platonische Liebe die romantische Liebe überleben, wenn wir erwachsen werden?(8. September)Der Petrochemiker Andy Yeats weiß, wie abhängig die Welt vom Öl ist. Wenn etwas mit der weltweiten Ölversorgung passieren würde, würde das eine Kettenreaktion auslösen: Der Transport würde zum Stillstand kommen, Lieferungen würden nicht mehr erfolgen, die Strafverfolgungsbehörden wären überfordert. Während einer Geschäftsreise in den Nahen Osten wird Andy klar, dass seine schlimmsten Befürchtungen wahr werden und seine Familie in diesem entscheidenden Moment getrennt wird.(15. September)Von den ausführenden Produzenten Julie Plec & Marguerite MacIntyre kommt eine Geschichte über Freundschaft, Romantik und Gefahr. In einer Welt der Privilegien und des Glamours überwindet die Freundschaft zweier junger Frauen ihre auffallend unterschiedlichen Klassen, während sie sich darauf vorbereiten, ihre Ausbildung abzuschließen und in die Vampirgesellschaft einzutreten. Die eine ist eine mächtige Königliche, die andere eine halbvampirische Wächterin, die zum Schutz vor den wilden Strigoi ausgebildet wurde, die ihre Gesellschaft zu zerreißen drohen. Das heißt, wenn die königlichen Machtkämpfe die Aufgabe nicht vorher erledigen.(29. September)Die Serie basiert auf der erschütternden wahren Geschichte der Familie Broberg, deren Tochter Jan über Jahre hinweg mehrfach von einem charismatischen, besessenen "Freund" der Familie entführt wurde. Die Brobergs, die sich ihrem Glauben, ihrer Familie und ihrer Gemeinschaft verschrieben haben, waren völlig unvorbereitet auf die ausgeklügelten Taktiken, mit denen ihr Nachbar ihre Schwächen ausnutzte, sie auseinander trieb und ihre Tochter gegen sie aufbrachte. Dies ist die Geschichte, wie ihr Leben für immer verändert wurde - und wie sie überlebten.(10. November)Das Format erzählt die Geschichte von NYPD Detective Avraham Avraham, dessen Glaube an die Menschheit seine Superkraft ist, wenn es darum geht, die Wahrheit aufzudecken. Geleitet von einem tiefen Sinn für Spiritualität und religiöse Prinzipien, muss Avraham seine eigene Menschlichkeit in Frage stellen, als eine scheinbare Routineuntersuchung auf den Kopf gestellt wird.(23. November)In der neuen Serie für Peacock, mehrere Jahre nachdem wir ihn zuletzt in «Pitch Perfect» gesehen haben, zieht Adam Devines Bumper Allen nach Deutschland, um seine Musikkarriere wiederzubeleben, als einer seiner Songs in Berlin groß wird.(30. November)Um zu überleben, ist ein amerikanischer Krimineller gezwungen, sich in einer kleinen australischen Riffstadt in Far North Queensland zu verstecken und sich als der neue Kirchenreverend auszugeben.(22. Dezember)Basierend auf dem gleichnamigen Universal-Film-Franchise, geschrieben und inszeniert von Malcolm D. Lee, wird die Serie Harper, Robyn, Jordan, Lance, Quentin, Shelby, Candace und Murch einholen, während sich Beziehungen entwickeln und vergangene Kränkungen in den unvorhersehbaren Phasen von Midlife-Crisis und Midlife-Renaissance wieder auftauchen.