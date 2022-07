«heute show» macht ein Cannabis-Spezial

TV-News

Die Bundesregierung möchte die Droge legalisieren und zum Verkauf anbieten.

Das Zweite Deutsche Fernsehen beschäftigt sich mit der Cannabis-Legalisierung – und zwar nicht etwa bei einer Talkshow wie «maybrit illner» oder den investigativen Sendungen wie «frontal» oder «ZDFzoom», sondern innerhalb der. Die von Oliver Welke moderierte Sendung kehrt Mitte August für ein halbstündiges Special zurück.Die zwei Sidekicks Lutz van der Horst und Fabian Köster haben in den vergangenen Wochen zum Thema Cannabis und Drogen im Allgemeinen recherchiert. In einem „garantiert rauchfreien“ Special klären die beiden Protagonisten die zentralen Fragen zum Thema Hanf.„Der alte Hippie-Spruch dürfte bald obsolet sein, denn es sollen der Konsum und die Abgabe von Cannabis legalisiert werden. Die Ampel ist in dieser Frage uneins und der Streit um die Freigabe von Cannabis am Siedepunkt. Grund genug, die Differenzen zu hinterfragen“, erläutert das ZDF die Sendung.