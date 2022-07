Comic-Laden

Vom Autor Thilo Krapp, der schon ‚Krieg der Welten‘ als Graphic-Novel umsetzte, kommt ein neues Werk.

Ein neue Literaturadaption von dem Kinderbuchautor Thilo Krapp kommt in die Buchhandlungen. Neben dem Klassiker „Der Krieg der Welten“, welches er vor einiger Zeit ebenso rausbrachte, kommt nun ein weiterer Klassiker Jules Vernes in die Buchhandlungen. „20.000 Meilen unter dem Meer“, der wie „Der Krieg der Welten“ ursprünglich von dem Schriftsteller Jules Verne geschrieben wurde, heißt die Neuerscheinung von Thilo Krapp und kommt als Graphic Novel raus.Das Buch, welches nicht allein durch seine helle Kolorierung und seinem Zeichenstil von Krapp neu adaptiert wird, erscheint im Großformat und mit einem hochwertigen Hardcover. Als tollen Abschluss der Reise mit dem Boot Nautilus befinden sich Entwürfe sowie Comics und Skizzen des Zeichners im Anhang des Buches.Durch mysteriöse Angriffe mehrerer Eisenschiffe im Pazifik und Atlantik begibt sich Professor Arronax in den 1860er-Jahren auf eine gefährliche Reise durch die Weltmeere. Er ist aber nicht allein, er tritt die gefährliche Reise mit seinem Diener Conseil und dem Harpunier Ned Land an. Die drei Freunde möchten herauszufinden, welches Wesen dazu fähig ist, Schiffe so anzugreifen und dabei so aufzuschlitzen. Doch schnell stellt sich heraus, dass das Monster gar kein Monster ist, sondern ein Unterseeboot, welches den Namen Nautilus trägt und unter dem Kommando von Kapitän Nemo steht, der sehr mysteriös wirkt.Er entpuppt sich als hochintelligente, aber zwielichtige Gestalt, welche das Land meidet. Was genau Nemo mit dem Aufschlitzen der Boote vorhat, stellt sich erst nach und nach heraus. Mit dieser Erkenntnis wird das Schiff von dem U-Boot versenkt und Professor Arronax und seine Freunde werden an Orte gebracht, die tief unten im Meer verborgen sind. Dieser Ausflug bringt sie in tödliche Gefahr, denn der Professor und seine Diener sollen, um die Geheimnisse den Dorfbewohnern nicht zu verraten, die Nautilus niemals wieder verlassen.