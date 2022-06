Blumhouse adaptiert Bestseller von Paula Hawkins

US-Fernsehen

Die Autorin Hawkins hat zuvor schon die Vorlage von «Girl on the Train» verfasst.

Blumhouse Television hat die Rechte an Paula Hawkins' 2022 erschienener Novelleerworben. Blumhouse und Paper Pictures werden den Thriller als Streaming-Film entwickeln, wobei die Suche nach Talenten bereits läuft. «Blind Spot» folgt Edie, Jake und Ryan, Freunden mit einer unzerstörbaren Bindung. Seit ihrer Kindheit kämpfen sie zu dritt gegen die Welt.Als Jake brutal ermordet wird und Ryan des Verbrechens beschuldigt wird, steht Edie zum ersten Mal allein da. Sie trauert und lebt in dem abgelegenen Haus, das sie mit Jake geteilt hat, und hat Angst, dass die Vergangenheit, die sie so sehr hinter sich lassen wollte, sie einholt – und das aus gutem Grund. Jemand hat sie beobachtet und auf diesen Moment gewartet.Hawkins ist vor allem für ihren Roman «The Girl on the Train» ► bekannt, der 2015 veröffentlicht und 2016 mit Emily Blunt in der Hauptrolle verfilmt wurde. Sie ist auch die Autorin von «Into the Water» und «A Slow Fire Burning». "Ich freue mich sehr, dass «Blind Spot» für die Leinwand bestimmt ist, und ich glaube, dass ich mit Blumhouse und Carla Hacken die perfekten Partner für die Adaption dieser düsteren, beängstigenden und charakterstarken Geschichte gefunden habe", so Hawkins. "Ich bin ein großer Fan des einfühlsamen und intelligenten Horrors von Blumhouse – insbesondere von «Get Out» ► und «The Invisible Man» ► – und ich habe auch ihre TV-Adaptionen geliebt – ich fand «Sharp Objects» hervorragend."