Horst Lichter liefert wieder ab

Quotennews

Sechs Monate mussten die Fernsehzuschauer auf ein neues Primetime-Special warten. Das hat sich aber für die Produktion gelohnt.

Der Fernsehsender ZDF strahlte am Mittwochabend eine weitere Primetime-Ausgabe des Daytime-Hitsaus. Schloss Drachenburg im Siebengebirge war der Schauplatz der Sendung, die sonst in Köln aufgezeichnet wird. Unter anderem war Schauspieler Sky du Mont vor der Kamera zu sehen, der ein altes Möbelstück loswerden wollte.4,69 Millionen Zuschauer waren bei der 90-minütigen Sendung dabei, die zuletzt auf Reichweiten zwischen 4,41 und 4,82 Millionen Zuschauer kam. Die Händler Wolfgang Pauritsch, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Dr. Elisabeth "Lisa" Nüdling, Daniel Meyer und Christian Vechtel kamen bei spektakulären 20,6 Prozent Marktanteil an. Die Warner-Bros.-Produktion sicherte sich 0,48 Millionen junge Zuschauer, sodass man auf sehr gute 9,6 Prozent Marktanteil kam.Imbeschäftigte man sich über die Zensur in Florida bei Schulbüchern. 3,01 Millionen Zuschauer schalteten ein, der Marktanteil lag bei 16,0 Prozent. Beim jungen Publikum wurden 8,7 Prozent erzielt. In der-Reportage „Kampf gegen die Mächtigen“ informierte Anna Loll über Internetsperren in autokratischen Staaten. Das kam bei 1,54 Millionen Zuschauer an, die Marktanteile bewegten sich bei 10,0 und 6,4 Prozent.