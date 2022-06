Fulminanter Start für «Daniela Katzenberger»

Quotennews

Nach «Kampf der Realitystars» ist wieder das Multitalent bei RTLZWEI am Mittwoch zu sehen.

In den vergangenen Wochen fuhr «Kampf der Realitystars» bei RTLZWEI hervorragende Zuschauerzahlen ein. In den letzten drei Wochen wurde die 2021er Staffel der Daniela-Katzenberger-Doku-Soap wiederholt, die sich mit bis zu 0,51 Millionen Zuschauern ganz gut schlug. Nur die jungen Menschen waren am späten Mittwoch nicht so stark vertreten.Jetzt istwieder um 20.15 Uhr zu sehen und soll die Erfolge aus dem Vorjahr – 10,0 Prozent bei den Werberelevanten – wiederholen. Beim Auftakt der sechsten Staffel hatte das TV-Sternchen Geburtstag und wollte ihren 35-jährigen Geburtstag standesgemäß feiern. Dies wollten 0,73 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren sehen, der Marktanteil bewegte sich bei 3,3 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,34 Millionen gezählt, der Marktanteil lag bei guten 6,9 Prozent. Es folgte eine zweite Ausgabe, die die Katze auf Wohnungssuche zeigte. 0,98 Millionen Zuschauer wurden nun gemessen, der Marktanteil belief sich auf 4,3 Prozent. Die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) entdeckte 0,48 Millionen 14- bis 49-Jährige, sodass fabelhafte 9,1 Prozent gemessen wurden.Eric Schroth, Bernd Kiekhäben und Jo Weil waren Paten bei, in der Marcus seiner Frau, die von mehreren Schicksalsschlägen heimgesucht wurde, mit einem zweiten Heiratsantrag überrascht wollte. 0,44 Millionen Menschen blieben bis 23.15 Uhr dran, der Pilotfilm sicherte sich 2,7 Prozent. Bei den Werberelevanten wurden 0,19 Millionen Zuschauer ermittelt, der Marktanteil belief sich auf gute 5,2 Prozent.