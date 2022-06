discovery+ schnappt sich Trump-Doku

International

Der Film über den Sturm auf das Kapitol wird bei dem Streamingdienst laufen.

discovery+ hat enthüllt, dass sich der Streamingdienst die Rechte angesichert hat, der dreiteiligen Dokumentarserie des Filmemachers Alex Holder, die Videoaufnahmen von Donald Trump, seiner Familie und seinen Mitarbeitern in den letzten Wochen vor der Wahl 2020 zeigen wird – einschließlich seiner Handlungen, mutmaßlich als er versuchte, die Demokratie zu untergraben und einen Staatsstreich zu inszenieren, um seine Macht zu erhalten.Insidern zufolge hat discovery+ die Rechte an der Dokumentation im vergangenen Jahr erworben. Sie wird diesen Sommer auf dem Streamer laufen. "Alex Holders dreiteilige Doku-Serie «Unprecedented» über die Wahlen 2020 wird noch in diesem Sommer auf Discovery+ veröffentlicht", so ein Sprecher von discovery+. "Die Dokuserie zeigt nie zuvor gesehenes Filmmaterial der Trump-Familie auf der Wahlkampftour und ihre Reaktionen auf den Wahlausgang und bietet intime und noch nie dagewesene Interviews mit Trump, seiner Familie und anderen, die im Weißen Haus waren."Laut Holder enthält die Serie "unvergleichlichen Zugang und exklusive Interviews" mit Trump, einschließlich der Kinder Ivanka, Eric und Don Jr. sowie Jared Kushner und Vizepräsident Mike Pence. Das Filmmaterial wurde im Weißen Haus, in Mar-A-Lago und auf der Wahlkampftour gedreht, vor und nach den Ereignissen vom 6. Januar."Als wir im September 2020 mit diesem Projekt begannen, hätten wir nie voraussehen können, dass unsere Arbeit eines Tages vom Kongress vorgeladen werden würde", sagte Holder in einer Erklärung. "Als britischer Filmemacher hatte ich kein Ziel vor Augen. Wir wollten einfach besser verstehen, wer die Trumps sind und was sie motiviert, so verzweifelt an der Macht festzuhalten. Wir haben dem Ausschuss pflichtbewusst alle angeforderten Materialien übergeben und kooperieren voll und ganz."