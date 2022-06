Tim Niedernolte: Abwechslung und Vielfalt

Interview

Seit vielen Jahren steht Niedernolte für das ZDF bei «hallo Deutschland» vor der Kamera. Quotenmeter sprach mit dem Moderator über den Reiz des Formates und seine Zukunft in Mainz.

Ich denke wenigersie, alssie. Was sie wohl gerade machen, wie es ihnen geht, was sie bewegt und wo sie gerade sind? Auch über ein Jahr nach Beendigung unseres Projektes bin ich in Gedanken noch häufig bei ihnen. Und dass ich ihnen gewünscht hätte – jedem und jeder dort, wo er oder sie stand – dass sie noch ein paar feste Schritte weiter gemacht hätten in einen vielleicht einfacheren Alltag. Denn die Straße ist und bleibt einfach ein unglaublich hartes Pflaster.Durchaus. Wenn auch nicht mehr so intensiv und häufig wie während der langen Dreharbeiten. Aber mit einigen tausche ich mich regelmäßig aus, manchmal klappt es auch mit einem Treffen. Und bei meinen Fahrten durch Berlin mit diesen vielen Orten der persönlichen Erinnerungen, melde ich mich auch immer mal wieder spontan mit einer SMS.Die Abwechselung und Vielfalt, die vielen unterschiedlichen Menschen, Geschichten und Emotionen, um die es täglich neu geht. Dass wir mit unseren Themen und Berichten den Menschen so nah kommen. Und dass ich sowohl bei der Vorbereitung als auch während der Sendung selbst regelmäßig bewegt, berührt und auch fasziniert bin von den Geschichten, denen wir uns als «hallo deutschland»-Team widmen.Auf jeden Fall. Diese große Zahl an Zuschauenden und die vielen positiven Resonanzen auf unser Magazin sind wirklich etwas ganz Besonderes. Es zeugt von viel Vertrauen in uns als Team und in die Art und Weise, wie wir uns den einzelnen Menschen und Themen nähern. Das freut mich und uns alle sehr. Es bedeutet im Umkehrschluss aber auch immer wieder neu eine besondere Verantwortung, der ich mich gerne stelle.Für mich als aktueller «hallo deutschland»-Moderator eher weniger.Wobei ich zumindest zu bedenken gebe, dass man diese Sendungen vielleicht auch nur bedingt miteinander vergleichen kann – allein was Sendezeit, Zielgruppe und Ausrichtung betrifft. Darüber hinaus hat mich der Inhalt aber schon immer mehr interessiert als die Quote und abstrakte Zuschauerzahlen. Die spielen eine Rolle, sind wichtig, klar. Aber das, worum es in erster Linie geht, das sind die Themen und ihre Umsetzung.Klar, ich schaue regelmäßig und sehr interessiert, was bei anderen Sendern läuft. Vergleiche zu ziehen, sich inspirieren zu lassen – auch zu lernen – das kann man aus meiner Sicht nur, wenn man regelmäßig über den eigenen Teller- (und Studio)-Rand hinausschaut.Da gibt es Unterscheidungen, die sich oftmals allein durch die Ausrichtung und Machart der Formate erklären. Aber es gibt auch immer mal wieder fließend verlaufende Grenzen – und entsprechend auch täglich neu sehr enge Absprachen. In solchen Fällen versuchen wir dann aber oft auch schon vorher einen eigenen, einen anderen Ansatz zu finden. Weniger nachrichtlich mit Fokus auf dem Verkünden von Fakten, sondern mehr „übersetzt“ oder transportiert durch die Menschen oder konkreten Umstände, die ein bestimmtes Thema mit sich bringt. Anderes Beispiel: Als vor Kurzem in London das Urteil im Fall Boris Becker verkündet wurde, da war das ein Thema sowohl für die 17-Uhr-«heute»-Nachrichten vor uns als auch für unser Magazin. Da lautete die Absprache: „Fällt das Urteil vor 17 Uhr, schaltet die «heute» nach London – fällt es während unserer Sendung, dann schalten wir dorthin.“In erster Linie handelt es von dem, was in unserem Alltag und unserem Zusammenleben viel zu oft verloren geht: echter und aufrichtig gelebter Respekt. Vom Kleinen bis ins Große, vom Aufwachen am Morgen und der Frage, ob ich zuerst meinen Partner oder Partnerin, meine Familie begrüße anstatt aufs Handy zu schauen, bis hin zu dem, was gerade im Osten Europas passiert. Ein Buch voller Beispiele, Geschichten und Erfahrungen, die Mut machen sollen und zeigen, wie es auch anders geht. Wie wir alle täglich neu mit dazu beitragen können, dass unsere Gesellschaft menschlicher wird und das Zusammenleben respektvoller, unser Umgang miteinander wertschätzender. Und damit automatisch so viel entspannter, glücklicher und auch hoffnungsvoller.Wer den Fußball schon von Kindheit an so geliebt und auch gelebt hat wie ich, der würde eine solche Frage kaum verneinen. Sollte sich diese Chance also eines Tages mal wieder ergeben, müsste man mich zumindest nicht lange überreden...Fragen Sie mich das in 25 Jahren noch mal, wenn mein Moderationsschiff fest macht in Sachen Rente. Bis dahin gibt es sicher noch viele Bewegungen auf den TV-Meeren und es fließt eine Menge Wasser wohin auch immer. Dass ich inzwischen aber schon zwölf Jahre beim ZDF meine Segel setze, spricht natürlich dafür, dass ich mit dem öffentlich-rechtlichen Wind ganz gut fahre. Doch wie schon bei der Frage nach den Quoten erwähnt: als leidenschaftlicher Moderations-Matrose gucke ich nach wie vor immer erst auf die Inhalte und die Art der Sendung – und folge im Zweifel mehr meinem Herzens-Kompass als dem sicheren Hafen.