VOX widmet Guido Maria Kretschmer den Sonntagabend

Zunächst wird am Sonntagabend ein neues «Shopping Queen»-Special ausgestrahlt und im Anschluss folgt eine «Prominent»-Homestory des Modedesigners.

Bereits seit zwei Jahren verzichtet VOX auf neue Ausgaben von, was angesichts der desaströsen Quoten im Vorjahr keine Überraschung ist. Zuletzt holten drei alte Folgen im Juni und Juli 2021 Zielgruppenmarktanteile zwischen 1,5 und 3,5 Prozent. Dennoch hält der Kölner Sender an der bekannten Nachmittagsmarke in der Primetime fest. Am 17. Juli sendet man zwar nicht direkt eine Promi-Ausgabe, aber immerhin ein, das selbstverständlich von VOX-Gesicht Guido Maria Kretschmer moderiert wird.In der Sonderausgabe treten Susanne Krammer ("Frau Beauty"), Jam-Skaterin Oumi Janta, Nicolette Fountaris ("Mademoiselle Nicolette") und Food-YouTuberin Sally gegeneinander an, die es zusammen allein bei Instagram auf mehr als 2,2 Millionen Abonnenten bringen. Sicherlich verspricht sich VOX von dieser Reichweite auch ein reges Interesse für die TV-Ausstrahlung. Alle Teilnehmerinnen haben vier Stunden lang Zeit und 500 Euro zur Verfügung, um das Motto „Happy Holidays! Finde den perfekten Look für die schönsten Tage im Jahr!“ zu erfüllen. Dabei gilt es nicht nur ein geeignetes Outfit zusammenzustellen, sondern auch ein stimmiges Foto für Social Media zu schießen.Damit hat Guido Maria Kretschmar an diesem Sonntagabend aber noch nicht Schichtende, denn im Anschluss um 23:35 Uhr sendet VOX ein. Das Klatsch-Magazin begleitet den Mode-Macher, TV-Star und Autor in dessen Privatleben und zeigt, woher er kommt, welche Menschen ihn geprägt haben und welche Pläne er für die Zukunft hat. Um dies herauszufinden, hat die Sendung den 57-Jährigen ein Jahr lang begleitet und dabei hinter die Kulissen seiner Fashion-Show und des ‚Guido‘-Magazins sowie exklusiv in sein Atelier zu Hause in Hamburg geblickt. Gemeinsam mit seiner Schwester Gudrun kehrt Guido in seine Heimat im Münsterland zurück – der Ort, an dem die Traumkarriere im zarten Alter von neun Jahren begann.