In Dortmund punktet Frank Rosin

Quotennews

Der Sternekoch sollte die Vereinsgaststätte eines Tennisclubs auf Vordermann bringen. Im Anschluss schaute das «K1 Magazin» nach den Dreharbeiten vorbei.

In den Jahren 2020 und 2021 gab es nur wenige Episoden von, die wirklich überzeugen konnte. Mit dem Start von Staffel 15 sah es so aus, als wären die Probleme nicht mehr vorhanden. Die ersten zwei Episoden verbuchten 0,80 und 0,72 Millionen Zuschauer und sicherten sich tolle 6,3 und 5,6 Prozent Marktanteil.Am Donnerstag schaute Frank Rosin bei der gelernten Pferdewirtin Doro Kube vorbei, die das TC Söldnerholz in Dortmund führt. Beim Testessen wurde dem Sternekoch schnell klar, dass die Betreiberin an der Misere nicht unschuldig ist. 0,65 Millionen Menschen verfolgten die zweistündige Sendung, die einen Marktanteil von 3,1 Prozent erreichte. Die Sendung sicherte sich 0,22 Millionen junge Zuschauer, die zu 4,9 Prozent Marktanteil führte.Beiwurde die 47-Jährige erneut besucht und das Team aus München schaute nach dem Rechten. 0,54 Millionen Menschen verfolgten dieses Thema und noch weitere Beiträge. Der Sender Kabel Eins holte damit 3,4 Prozent, bei den Werberelevanten waren 0,19 Millionen Zuschauer dabei. Der Zielgruppen-Marktanteil belief sich auf 5,1 Prozent. Zwischen 23.25 und 01.25 Uhr wiederholte die Fernsehstation eine sechs Jahre alte-Reportage, die auf 0,33 Millionen Zuschauer kam. Die von Peter Giesel moderierte Sendung lieferte 6,9 Prozent in der Zielgruppe ab.