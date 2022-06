Günther Wallfraff und Anna Sorokin bringen RTL gute Quoten

Quotennews

Der Donnerstagabend des Kölner Fernsehsenders wurde mit zwei Reportagen ausgefüllt.

Das Team vonging am Donnerstagabend wieder Missständen nach. Bereits zwei Ausgaben strahlte RTL in diesem Jahr aus. Am 10. Februar ging es um die schlechten Zustände in Pflegeeinrichtungen und im Mai um alternative Medien. An diesem Donnerstag drehte sich die Sendung erneut um die miserablen Missstände einiger Pflegeheime.Das Thema war zwar spannend, sodass die Reichweite mit 1,62 Millionen Zuschauern verhältnismäßig gut war. Die Produktion von RTL sicherte sich einen Marktanteil von 7,7 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Menschen wurden 0,61 Millionen Zuseher verbucht, damit sicherte sich RTL den Primetime-Sieg und lag nach der «Tagesschau» (0,75 Mio., nur DasErste) auf Platz zwei. Die Reportage führte zu 13,4 Prozent Marktanteil. Um 22.15 Uhr warzu sehen, das auf 1,24 Millionen Zuseher kam. Der Gesamtmarktanteil ließ sich mit 6,8 Prozent beziffern, bei den Umworbenen fuhr man tolle 12,3 Prozent ein.Im Anschluss sendete RTL . Das Thema ist bereits seit Jahren in aller Munde und gipfelte schließlich in der Netflix-Serie «Inventing Anna». Die Doku, in der ihr Vater unter anderem zu sehen ist, wollten 0,76 Millionen Menschen sehen. Der Gesamtmarktanteil lag bei 5,6 Prozent. Die Sendung holte 0,37 Millionen junge Zuschauer, sodass man 11,5 Prozent Marktanteil einfuhr.