Der Urlaubscheck läuft weiter mittelmäßig

Quotennews

Am Donnerstag sendete Sat.1 bereits die vierte Ausgabe seiner «Spezial»-Sendung.

Der Fernsehsender Sat.1 setzt in insgesamt fünf Wochen auf die Sendung, die sich zunächst zwei Mal um die Inflation drehten und seit vergangener Woche um die Urlaubsreisen der Deutschen. Die bisherigen Ausgaben sicherten sich 9,1, 5,1 und 6,7 Prozent bei den Umworbenen.In dieser Woche beschäftigte sich das von Claudia von Brauchitsch, Christian Wackert und Karen Heinrichs moderierte Format um die schönsten Reiseziele in der Bundesrepublik Deutschland. 0,80 Millionen Zuschauer wollten sehen, wie man Abzocke vermeiden kann. Der Gesamtmarktanteil belief sich auf 3,8 Prozent. Die Reise an den Bodensee und in den Hartz ließen sich 0,30 Millionen 14- bis 49-Jährige nicht entgehen, die Sendung sicherte sich durchschnittliche 6,5 Prozent in dieser Zuschauergruppe.Mitwurden 0,53 Millionen Zuschauer gesichert, der Marktanteil lag bei 3,3 Prozent. Beim jungen Publikum wurden schlechte 5,1 Prozent erzielt. Diezum Thema „Das Amt, mein Baby und ich – Warum das Jugendamt immer öfter eingreifen muss“ bekamen 0,34 Millionen Zuschauer zu Gesicht, das bedeutete einen Marktanteil von 3,5 Prozent. Bei den Werberelevanten wurden 4,4 Prozent erzielt. Im Anschluss wiederholte man Sat.1 sicherte sich traurige 3,9 Prozent Marktanteil.