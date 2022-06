HBO Max will «Church Girls»

US-Fernsehen

Die neue Comedy-Serie, die von A24 kommt, ist mit Megan Stalter besetzt.

HBO Max und A24 entwickeln, einen Comedy-Pilotfilm von Megan Stalter. «Church Girls» ist eine halbstündige Komödie, die Beth Parker (Stalter), eine 20-jährige, christliche, verschlossene Lesbe, dabei begleitet, wie sie mit ihrer Sexualität und ihrem Glauben an Gott ringt, während sie in einem Vorort von Ohio erwachsen wird. Die Serie ist von Stalters eigenen Erfahrungen inspiriert.Stalter ist vor allem durch ihre Rolle als Kayla, Jimmys (Paul W. Downs) wohlhabende und dysfunktionale Assistentin in der HBO-Max-Komödie «Hacks» bekannt. Außerdem hatte sie 2022 eine Gastrolle im Reboot von «Queer as Folk» und verkörperte mehrere Charaktere in Stephen Colberts satirischer Zeichentrickserie «Tooning Out the News».«Church Girls» ist eine Koproduktion zwischen HBO Max und A24. Stalter fungiert als Schöpferin und produziert zusammen mit Gabe Liedman, Mackenzie Roussos für Range Media Partners und Brillstein Entertainment Partners.