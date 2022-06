Blockbuster-Battle

Bei ProSieben schlägt heute Abend «Birds of Prey» im Free-TV auf, während Sat.1 auf Matt Damon und «Downsizing» setzt. Nicht zu vergessen ist derweil Frauensender sixx, der die preisgekrönten Schauspieler Amy Adams und Christoph Waltz vereint.

(Sat.1, 20:15 Uhr)Matt Damon lässt sich bei "Downsizing" auf knapp 13 cm schrumpfen: Um dem Problem der Überbevölkerung und ökologischen Bedrohung entgegenzuwirken, entwickeln Wissenschaftler die "Downsizing"-Methode, die es ermöglicht, den Menschen auf Miniaturgröße zu verkleinern. In der Hoffnung auf ein besseres Leben wollen auch Paul und Audrey diesen Schritt wagen, bis bei einem von ihnen Zweifel aufkommen und die Schattenseiten der vermeintlich perfekten kleinen Welt offengelegt werden. Quotenmeter war in seiner Kino-Kritik mehr als enttäuscht von dem Spielfilm: „ Eine mittelgroße Katastrophe von einem Film, der die kleinen Schönheiten im Leben so zäh feiert, wie er die großen Probleme der Welt grobschlächtig adressiert.“Quotenmeter.de: 2Rotten Tomatoes Audience Score: 2Metascore: 6IMDb User Rating: 6(ProSieben, 20:15 Uhr)Actionreiche DC-Verfilmung von Regisseurin Cathy Yan mit Margot Robbie: Nach der Trennung vom Joker schließt sich die ehemalige Psychiaterin Dr. Harleen Frances Quinzel alias Harley Quinn in Gotham City der Superheldinnen-Truppe "Birds Of Prey" an. Gemeinsam mit ihren neuen Freundinnen Black Canary, Huntress und Renee Montoya will sie das junge Mädchen Cassandra Cain vor den finsteren Plänen des bösartigen Verbrecherbosses Roman Sionis alias Black Mask beschützen. Im Fazit der Kino-Kritik schrieb Quotenmeter vor zweieinhalb Jahren: „«Birds of Prey» ist rotzig, schräg und launig: Selbst wenn der letzte Schuss Wahnsinn fehlt, macht dieser Schurkinnen-Streifen Mordsspaß.“Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 6IMDb User Rating: 6(, 20:15 Uhr)Tim Burton präsentiert in seinem Drama über das Ehepaar Keane mit Golden Globe-Preisträgerin Amy Adams und Oscargewinner Christoph Waltz wahre Kunst: Margaret malt für ihr Leben gern Kinderportraits. Ihr Markenzeichen ist, dass sie jedes der Kinder mit übergroßen Augen darstellt. Gemeinsam mit ihrem zweiten Ehemann, dem Kunsthändler Walter Keane, bringt sie es zu großem Ruhm und Reichtum. Was Margaret jedoch nicht behagt: Walter verkauft die Gemälde unter seinem Namen. Quotenmeter titelte zum Kinostart vor sieben Jahren: „Mit «Big Eyes» geht es Tim Burton etwas ruhiger an als zuletzt und zeigt Christoph Waltz und Amy Adams als das vielleicht tragikomischste Ehepaar der Kunstgeschichte.“Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 6IMDb User Rating: 7