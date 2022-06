Mainzer «Tatort» dominiert den Sonntagabend

Quotennews

Trotz deutlicher inhaltlicher Kritik räumt der «Tatort» aus Mainz beste Reichweiten und Quoten ab.

Das Bild einer an sich zweifelnden Kommissarin, Damen über 60 zwischen lyrischen Zitaten und SM-Spielen, Sprünge zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Im gestrigensollte sich so viel verstecken, am Ende war es eher eindimensional und wenig überraschend. Fernab des Inhalts, der natürlich immer noch nach eigenen Ansprüchen als gut oder weniger gut befunden werden kann, sprechen die Zahlen eine gute Sprache. Mit 7,59 Millionen Zuschauern ab drei Jahren lief es alles andere als schlecht, der Marktanteil von 29,9 Prozent überzeugte auch. Zudem ist der negative Trend in Richtung Sommerloch gebrochen, zwar ist man näher an den erreichten 7,51 Millionen Zuschauern (08. Mai) und noch immer weit entfernt von 11,03 Millionen Zuschauern (06. März), doch in Gänze lief der «Tatort»-Abend gut.Das macht sich bei den jüngeren Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren jedoch nicht unbedingt bemerkbar. Hier konnten gestern noch 1,25 Millionen Zuschauer gemessen werden, der Anteil am entsprechenden Markt lag damit bei 21,7 Prozent. Damit war das Erste noch erfolgreicher als zuletzt am 05. Juni, als lediglich 0,93 Millionen Zuschauer im entsprechenden Alter einschalteten, jedoch lief es mit 1,9 Millionen (01. Mai) oder zuletzt 1,4 Millionen (19. Juni) in jüngerer Vergangenheit auch schon besser.Raus aus dem rein internen Vergleich, versuchte das ZDF mit einem Liebesfilm zu kontern. Wobei hier aus Mainz wohl niemand an echte Konkurrenz gedacht hat, dennist lediglich eine Wiederholung aus dem Jahr 2019. Der Film lief damals vor 4,69 Millionen Zuschauern und 0,78 Millionen jüngeren Fernsehenden. Damit reichte es zu insgesamt 13 Prozent Marktanteil und 6,6 jüngeren Prozent. Gestern erreichte das Zweite noch 3,23 Millionen Zuschauer und damit einen Marktanteil von 12,8 Prozent. Den jüngeren Zuschauer präsentierten sich mit 6,1 Prozent Anteil am Markt und 0,35 Millionen Zuschauer.