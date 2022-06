Roberta Bieling wird «RTL Aktuell»-Moderatorin

Köpfe

Ab August soll die langjährige RTL-Moderatorin das Moderatorenteam der 17-Uhr-Ausgabe verstärken.

Robert Bieling ist seit über 20 Jahren Teil von RTL und moderierte für den Kölner Sender unter anderem die Früh- und Mittagsmagazine. Ab 1. August erhält sie eine weitere Aufgabe, die Journalistin wird das Moderationsteam vonverstärken und künftig die 17-Uhr-Ausgabe präsentieren. Ihren ersten Einsatz hat sie direkt am ersten Tag des Augustes. Bieling wird weiterhin auch am Mittag inzu sehen sein.„Wir freuen uns sehr, mit Roberta Bieling eine enorm erfahrene, kompetente und sympathische Kollegin im Moderationsteam von RTL Aktuell begrüßen zu können. Nicht zuletzt ihre souveräne Moderation der gemeinsamen Sondersendungen von RTL und ntv zum Krieg in der Ukraine hat uns die Entscheidung sehr leicht gemacht“, erklärt Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten & Gesellschaft bei RTL.Roberta Bieling über ihre neue Aufgabe: „Ich bin sehr glücklich, nach so vielen Jahren am frühen Morgen und am Vormittag bei RTL nun auch eine neue, hochspannende Herausforderung am Nachmittag annehmen zu dürfen – und das nur wenige Türen nebenan. Unsere Nachrichtenkompetenz bei «RTL Aktuell» ist gefragter denn je und ich freue mich, ab August dazu beitragen zu dürfen.“ Zuletzt war Bieling Teil der täglichen RTL/ntv Spezials zum Krieg in der Ukraine. Sie ist bereits seit 2000 als Moderatorin, Redakteurin und Reporterin für RTL tätig und präsentierte in dieser Zeit u.a. die «RTLZWEI News» sowie die Frühmagazine «Punkt 6», «Punkt 9», und «Guten Morgen Deutschland». Seit 2006 moderiert sie ebenfalls das Mittagsjournal «Punkt 12».