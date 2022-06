«Schatzsuche weltweit»: Ein Abend zum Vergessen

Quotennews

Mit «Schatzsuche weltweit - Der Traum vom großen Fund» wollte Kabel Eins mit einer neuen Reportage die Primetime begeistern. Der Abend ging jedoch komplett baden.

Kabel Eins kommt in letzter Zeit mit Reportage-Formaten nicht so recht beim Publikum an. In den letzten beiden Wochen sollten «Die Lieblingsmarken der Deutschen» überzeugen, wobei nur einer der vier Teile der Reihe einen Marktanteil von mehr als 3 Prozent verzeichnen konnte. Die Zielgruppe hatte mit 5,3 Prozent und 6,5 Prozent immerhin zwei recht gute Auftritte. Mitkonnten sich die Kabel Eins-Zuschauer jetzt auf die nächste Reportage freuen.Begleitet wurde die deutsche Auswanderin Kristin Voutta in Australien, Dragan Covic aus Kroatien und ein deutscher und ein niederländischer Magnetfischer. Interesse an der Show oder den genannten Personen gab es jedoch kaum. Insgesamt schauten «Schatzsuche weltweit» gestern nur 0,45 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil rutschte mit 1,9 Prozent in die Bedeutungslosigkeit ab. Die klassische Zielgruppe verdeutlichte das schlechte Ergebnis mit lediglich 0,11 Millionen Zuschauern und somit einem Marktanteil von nur 2,0 Prozent.Ab 22:15 Uhr übernahmund tatsächlich entwickelte sich ein noch guter Sonntagabend für den Sender. Es verweilten 0,44 Millionen Zuschauer, womit der gesamte Marktanteil auf 3,1 Prozent steigen konnte. Die Zielgruppe steigerte sich sogar auf 0,17 Millionen Umworbene und der entsprechende Marktanteil landete damit bei ordentlichen 5,0 Prozent.