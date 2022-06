Welt: Wüllenweber beerbt Schwarzkopf in Washington

Köpfe

Ab September übernimmt Michael Wüllenweber die Leitung des Studios Washington für den Nachrichtensender Welt.

Seit 21 Jahren gehört Michael Wüllenweber zur Politikredaktion des Nachrichtensenders Welt (ehemals N24), nun wartet auf den 60-Jährigen eine neue Aufgabe. Ab 1. September übernimmt er die Leitung des Studios Washington für den Nachrichtensender. Wüllenweber folgt damit auf Steffen Schwarzkopf, der seit Mai 2016 für Welt in den USA arbeitete. „Nach den drei großen B – Bonn, Brüssel, Berlin – folgt für mich jetzt das große W. Ich freue mich sehr auf die Herausforderung, zu einer bestimmt politisch und gesellschaftlich nicht ganz einfachen Zeit, für WELT aus den USA zu berichten“, so Michael Wüllenweber über seine neue Aufgabe.Wüllenweber ist seit 1989 TV-Journalist. Seit 1992 in der Parlamentsredaktion von ProSieben Bonn tätig, wurde er dort 1995 stellvertretender Studioleiter. Ab 1998 berichtete er als Studioleiter ProSieben Brüssel drei Jahre lang über Europa-Politik, bevor er zu N24 , heute Welt, stieß und den Senderwechsel von München nach Berlin begleitete. In seiner Zeit bei Welt berichtete er als politischer Korrespondent über das politische Geschehen in Berlin, ebenso aus dem Ausland wie zum Beispiel beim G20-Gipfel in China oder beim Brexit aus London. Zuletzt war er im Frühjahr 2022 als Reporter im Ukraine-Krieg im Einsatz.Jan Philipp Burgard, Chefredakteur TV & Bewegtbild Welt, erklärt: „Unser Publikum kennt und schätzt Michael Wüllenweber seit vielen Jahren. Ich freue mich sehr, dass er all seine Erfahrung in der politischen Berichterstattung in die Leitung unseres Welt-Studios in Washington einfließen lassen wird.“Für Steffen Schwarzkopf geht es derweil bereits ab 1. Juli zurück nach Berlin, wo er als Chefreporter tätig sein wird. Zudem ist ein weiterer Einsatz in der Ukraine geplant. Er hat bereits mit Beginn des Krieges Ende Februar 2022 aus dem Land über mehrere Wochen berichtet. Von Juli bis September wird Reporterin Nancy Lanzendörfer das Welt-Publikum aus den USA informieren