Geplatzt: «Die deutsche Luftballonmeisterschaft» floppt

Quotennews

Insgesamt deutlich unter Tagesschnitt, in der Zielgruppe besser aber noch immer nicht gut. «Die deutsche Luftballonmeisterschaft» ist bei RTL geplatzt.

Ein weiteres Konzept, dass es wohl oder eher hoffentlich nicht in das nächste Sende-Jahr von RTL schaffen wird.sollte dem Kölner Sender etwas über das beginnende Sommerloch helfen, doch enttäuschte am Samstagabend auf ganzer Linie. Insgesamt schauten lediglich 0,73 Millionen Zuschauer ab drei Jahren bei RTL rein, der Marktanteil von 4,1 Prozent ist mit der schwächste, den RTL den gesamten Tag über verzeichnete. In der klassischen Zielgruppe konnte sich das Gesamtbild etwas verbessern.Mit 0,29 Millionen Umworbenen werden zwar auch keinerlei Rekorde gebrochen, jedoch reichte es zu versöhnlichen 8,0 Prozent Marktanteil. Damit stellt RTL das zweiterfolgreichste Format in der Zielgruppe, nach Sat.1 und deren Primetime-Film. Beim Sender mit der bunten Kugel lief der Animations-Film mit 0,39 Millionen Umworbenen und einem Marktanteil von 10,7 deutlich besser an. Auch oder gerade insgesamt überzeugte der Kinderfilm von 2017 noch klarer.Es ergaben sich 0,95 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was den Sat.1-Abend zum besten privaten Format macht. In reiner Reichweite musste sich der Film jedoch von der Showbei RTL geschlagen geben. Hier schauten für 13:40 Uhr bockstarke 0,97 Millionen Zuschauer zu. Der Marktanteil lag bei starken 11,7 Prozent. Da erscheinen die 5,0 Prozent von «Coco» ► beim Sat.1-Abend schon fast schwach.