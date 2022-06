Schwacher VOX-Tier-Vorabend

Quotennews

Die sonst so erfolgreichen VOX-Tierformate verlieren nach und nach ihre Reichweite. Teilweise waren die Shows ab 17 Uhr besser als die Primetime. Bisher.

Mit 0,87 Millionen Zuschauern, 0,25 Millionen Umworbenen und Marktanteilen von 4,6 und 6,6 Prozent (ZG) zeigte sich die gestrige VOX-Primetime von ihrer erfolgreicheren Seite.gefiel auf ganzer Linie, womit sich die Frage nach den sonst so erfolgreichen Tier-Formaten am VOX-Vorabend stellt.undbestimmen beim Sender mit der roten Kugel ab kurz vor 17 Uhr das Programm. Zumeist mit Erfolg, gestern jedoch mit eher schwacher Reichweite.Bei «Der Hundeprofi» schauten am 21. Mai noch 0,67 Millionen Zuschauer ab drei Jahren rein, gestern ergaben sich lediglich 0,5 Millionen. Im Vergleich der beiden Shows sank der Marktanteil von 5,9 auf 5,3 Prozent. Die klassische Zielgruppe enttäuschte gestern mit 0,07 Millionen Umworbenen und einem Marktanteil von 4,1 Prozent vollkommen. Hier waren im Mai bis zu 0,16 Millionen und 6,5 Prozent möglich. «Hundkatzemaus» holte sich gestern 0,58 Millionen Zuschauer und 0,1 Millionen Umworbene. Die Marktanteile steigerten sich damit unwesentlich auf 5,1 und 5,0 Prozent.An diesem Trend anknüpfend folgte ab 19 Uhr «Tierbabys - Süß und wild!». Seit drei Wochen ist die Show im VOX-Programm zurück und seitdem fallen die Zahlen. Von anfänglich 0,82 Millionen Zuschauern waren gestern noch 0,73 Millionen übrig. Der Marktanteil reduzierte sich von 5,7 auf 4,8 Prozent und die Zielgruppe landete bei 0,16 Millionen Umworbenen. Damit fällt das Interesse der 14- bis 49-Jährigen deutlich von 8,3 Prozent am 11. Juni auf gestern erreichte 5,6 Prozent. Immerhin, lieferte gestern die VOX-Primetime ab.