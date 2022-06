Die Finals 2022 steigern sich deutlich

Quotennews

Das Interesse wurde im Gegensatz zum Donnerstag deutlich gesteigert. Am Abend zeigte Das Erste die Verleihung des deutschen Filmpreises 2022, was jedoch unterging.



Am Donnerstag hatte Das Erste den Auftakt der Finals 2022 aus Berlin übertragen. Bei dem Multisportevent werden die deutschen Meisterschaften in 14 verschiedenen Sportarten ausgetragen. Gestern übernahm das ZDF diese Aufgabe und startete bereits ab 13.00 Uhr mit Kanu. Hier schalteten 0,53 Millionen Fernsehende ein, was zu mageren 6,8 Prozent Marktanteil führte. Auch die 0,07 Millionen Jüngeren blieben bei einem niedrigen Wert von 4,2 Prozent hängen. Damit befand man sich in etwa auf dem Niveau, auf welchem am Vortag die gefragtesten Sportarten im Ersten liefen.Am Freitag ging es aber im Laufe des Tages deutlich aufwärts. Kanu-Polo ab 14.25 Uhr überzeugte beispielsweise 0,88 Millionen Fernsehende, was sich in einem akzeptablen Resultat von 10,5 Prozent widerspiegelte. Die 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährigen hoben sich mit hohen 9,3 Prozent Marktanteil sogar über den Senderschnitt. Ab 15.50 Uhr schalteten 0,99 Millionen Interessenten für Leichtathletik ein, was erneut einer Quote von 10,5 Prozent entsprach. Die 0,12 Millionen jüngeren Sportfans sorgten für ein passables Resultat von 6,5 Prozent.Die Übertragung der Verleihung des deutschen Filmpreises 2022 lief ab 22.45 Uhr im Ersten. Bei 0,65 Millionen Zuschauern waren nicht mehr als schwache 6,1 Prozent Marktanteil möglich. Die 0,16 Millionen Jüngeren sicherten sich eine akzeptable Quote von 5,7 Prozent. Gefragter war das, was parallel im ZDF gesendet wurde. Hier wurde bei 1,73 Millionen Zusehenden ein mäßiges Ergebnis von 9,7 Prozent Marktanteil eingefahren. Bei den 0,36 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren gute 8,6 Prozent Marktanteil möglich.