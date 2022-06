Für «Die Hitwisser» geht es weiter abwärts

Quotennews

Das Format verschlechterte sich nach den bereits mageren Werten der Vorwoche noch weiter.



Vier prominente Rateteams stellen in der VOX-Showihr musikalisches Wissen in jeglicher Hinsicht unter Beweis. Am gestrigen Abend stellten sich Thomas Hermanns und Sonya Kraus, Jana Ina Zarella und Susan Sideropoulos, Patrick Bach und Fabian Harloff sowie Senna Gammour und Natalia Avelon dieser Herausforderung. Bei den 15 Fragen- und Bonusrunden soll auch das Publikum zum Mitraten und Mitsingen bewegt werden.In der Vorwoche war das Format mit 0,57 Millionen Fernsehenden in die neue Staffel gestartet und hatte so für einen mageren Marktanteil von 3,1 Prozent gesorgt. Bei den 0,22 Millionen Jüngeren sah es mit passablen 6,0 Prozent Marktanteil erfreulicher aus. Gestern verkleinerte sich das Publikum jedoch auf den bisherigen Tiefstwert von 0,46 Millionen Menschen. Folglich ging es auch für die Quote abwärts auf ernüchternde 2,3 Prozent. Es blieben zudem nur 0,18 Millionen Umworbene übrig, was eine maue Sehbeteiligung von 4,1 Prozent zur Folge hatte.Besser schlug sich hier der Sender RTLZWEI , welcher die Primetime mit dem Thrillereröffnete. 0,65 Millionen Neugierige schalteten ein und bescherten dem Sender so einen hohen Marktanteil von 3,1 Prozent. Auch bei den 0,26 Millionen Werberelevanten waren sehr gute 5,5 Prozent Marktanteil möglich. Es schloss sich der Filman, der sich bei einem Publikum von 0,35 Millionen Menschen auf starke 3,8 Prozent Marktanteil steigerte. Die Quote bei den 0,10 Millionen 14- bis 49-Jährigen hielt sich bei einem soliden Wert von 4,3 Prozent.