Netflix setzt weitere 300 Mitarbeiter vor die Tür

Wirtschaft

Die Arbeitsplätze werden vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika abgebaut.

Die Mitarbeiter von Netflix sind erneut von Entlassungen betroffen. Der Streaming-Anbieter hat am Donnerstag rund 300 Mitarbeiter entlassen. Die Entlassungen betreffen mehrere Geschäftsbereiche des Unternehmens, wobei der Großteil der Arbeitsplätze in den USA wegfällt."Heute haben wir leider rund 300 Mitarbeiter entlassen", sagte ein Netflix-Sprecher gegenüber dem US-Magazin ‚Variety‘. "Während wir weiterhin stark in das Geschäft investieren, haben wir diese Anpassungen vorgenommen, damit unsere Kosten im Einklang mit unserem langsameren Umsatzwachstum wachsen. Wir sind sehr dankbar für alles, was sie für Netflix getan haben, und wir arbeiten hart daran, sie durch diesen schwierigen Übergang zu unterstützen."Erschwerend für Netflix kommt hinzu, dass der Mediensektor, ganz zu schweigen vom Rest der US-Wirtschaft, von Rezessionsängsten geplagt wird, die den Markt in die Baisse getrieben haben. Netflix ist jedoch nicht das einzige Hollywood-Unternehmen, das inmitten des Wall-Street-Chaos Entlassungen vornimmt. Unter anderem möchte sich auch Warner Bros. Discovery von zahlreichen Mitarbeitern trennen.