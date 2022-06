Apple schnappt sich Moses Ingram

US-Fernsehen

Der «Obi-Wan Kenobi»-Star wird bei einer Natalie-Portman-Serie mitwirken.

Moses Ingram wird neben Natalie Portman in der Apple-Seriemitspielen. Ingram übernimmt die Rolle der Cleo Sherwood in der Serie von Lupita Nyong'o, die die Serie verlassen hat, nachdem die Produktion bereits begonnen hatte.Neben Ingram und Portman gehören auch Y'Lan Noel, Mikey Madison und Brett Gelman zur Besetzung von «Lady in the Lake». Die Serie ist eine Adaption des gleichnamigen Romans von Laura Lippman. Sie spielt im Baltimore der 1960er Jahre, wo ein ungeklärter Mord die Hausfrau und Mutter Maddie Schwartz (Portman) dazu zwingt, ihr Leben als Enthüllungsjournalistin neu zu erfinden, und sie auf Kollisionskurs mit Cleo Sherwood (Ingram) bringt, einer hart arbeitenden Frau, die Mutterschaft, viele Jobs und ein leidenschaftliches Engagement zur Förderung der progressiven Agenda der Schwarzen in Baltimore unter einen Hut bringt.Alma Har'el hat die Serie entwickelt und ist mit ihrer neuen Produktionsfirma Zusa auch als Regisseurin und ausführende Produzentin tätig. Har'els Produktionspartner, Christopher Legget, ist ebenfalls ausführender Produzent. Portman ist zusammen mit ihrer Produktionspartnerin Sophie Mas ausführende Produzentin.