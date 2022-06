«Top Dog Germany» stellt neuen Bestwert auf

Quotennews

Für die RTL-Show läuft es seit dem Start der neuen Staffel blendend und in dieser Woche legte der Sender sogar noch eins drauf.



RTL startete in der Vorwoche in eine neue Staffel der Showund war damit tatsächlich sehr erfolgreich. Bei 1,72 Millionen Fernsehenden wurde der Senderschnitt erstmals übertroffen und der Sender sicherte sich einen neuen Bestwert von gute 8,4 Prozent Marktanteil. Auch bei den 0,62 Millionen Umworbenen wurde mit einer starken Quote von 16,1 Prozent ebenfalls ein Rekord aufgestellt.Gestern wagten sich nun die nächsten Hunde gemeinsam mit ihren Herrchen oder Frauchen an die zahlreichen Hindernisse. Das Interesse an dem Format stieg weiter und so übertraf der Sender gestern mit 1,92 Millionen Interessenten erneut den Bestwert. Auch der Marktanteil stieg noch weiter auf hohe 8,6 Prozent. Mit 0,77 Millionen Jüngeren war auch die Zielgruppe so stark vertreten wie nie zuvor. Die Sehbeteiligung blieb bei einem überzeugenden Wert von 16,2 Prozent beinahe konstant. Außerdem landete das Format hier hinter der «Tagesschau» auf Platz zwei der Tagesrangliste.Ab 22.30 Uhr folgte die Reportage. Es wurde beispielsweise gezeigt, wie eine Krähe einem Igel über die Straße hilft. Noch immer verweilten 1,27 Millionen Neugierige auf dem Sender, was weiterhin einen guten Marktanteil von 8,2 Prozent zur Folge hatte. Und auch bei den 0,40 Millionen Werberelevanten punktete der Sender weiter. Mit einer Quote von 10,6 Prozent hielt man sich über dem Senderschnitt.