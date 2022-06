Amazon bindet Teddy exklusiv

Köpfe

Der Comedian Tedros Teclebrhan soll für den Streamingdienst Prime Video Inhalte in den Bereichen Show, Serie und Film umsetzen.

In den vergangenen Monaten entstand aus den beiden Partnern Tedros „Teddy“ Teclebrhan und Amazon Prime Video eine fruchtbare Zusammenarbeit, schließlich war der Comedian Teil der gefeierten Debüt-Staffel von. Zuletzt stand er für das Amazon-Formatvor der Kamera, das am 15. Juli debütieren wird. Die Verantwortlichen um Philip Pratt, Leiter Deutsche Amazon Originals bei Prime Video, waren wohl so überzeugt von Teclebrhans Talent, dass sie ihn nun exklusiv unter Vertrag genommen haben. Der mehrjährige Deal umfasse unter anderem „die Bereiche Show, Serie und Film“, wie der Streamingdienst wissen ließ.„Ich habe große Lust auf die Zusammenarbeit mit Prime Video", so Teddy Teclebrhan über den Exklusiv-Vertrag. Er genieße den „Enthusiasmus und die Can-Do-Einstellung von Philip Pratt und den Teams bei Amazon“ und er freue sich „unglaublich auf die Dinge, die wir zusammen auf die Beine stellen werden“.Philip Pratt ergänzt: „Teddy gehört zu den vielseitigsten und überraschendsten Entertainern in Deutschland. Wir spüren viel Energie und Pioniergeist in unserer Zusammenarbeit. Dass wir solch einen ausgezeichneten Künstler exklusiv für Prime Video gewinnen können, unterstreicht unsere großen Ambitionen: Wir investieren massiv in lokale Ideen, Produktionen und Talente und kreieren auf diese Weise außergewöhnliches Entertainment für Deutschland und die Welt.“Teclebrhan war zuletzt auch immer wieder im Programm von ProSieben zu sehen, unter anderem auch bei Quiz-Show, selbige konnte er aber nie gewinnen, weswegen es ihm nicht vergönnt war, die Sendung an Joko Winterscheidts Stelle zu moderieren. Im Winter 2020 war er zudem Protagonist in der Sendung, die zweimal am Donnerstagabend lief und annehmbare Quoten einfuhr. ProSieben setzte die Sendung bislang nicht fort und hielt sich nach Anfragen stets bedeckt , wie es um die Zukunft der Show steht. Nun wurde dem Sender die Entscheidung abgenommen.