Alex Wagner übernimmt die 21-Uhr-Stunde bei MSNBC

US-Fernsehen

Wagner folgt somit auch Rachel Maddow, die sich um andere Projekte kümmern möchte.

Jahrelang hatte Lawrence O'Donnell die schwierige Aufgabe, Rachel Maddow auf MSNBC zu folgen. Jetzt fällt diese Aufgabe Alex Wagner zu. Wagner, eine MSNBC-Veteranin, die den von NBCUniversal unterstützten Kabelnachrichtensender 2015 verließ, um sich anderen Aufgaben zu widmen, wird an vier Tagen in der Woche die Zügel der wichtigen 21-Uhr-Stunde des Senders in die Hand nehmen – die erste Person, der dieser Job dauerhaft übertragen wurde, seit Maddow Anfang des Jahres den Großteil des Sendeplatzes abtrat.Die neue Sendung, deren Name zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben wird, wird am 16. August starten und dienstags bis freitags ausgestrahlt. Maddow, die sich aus dem Sendebetrieb zurückgezogen hat, um sich auf eine Reihe anderer Projekte für NBCU zu konzentrieren, wird weiterhin montags um 21.00 Uhr die «Rachel Maddow Show» moderieren. Sie wird wahrscheinlich auch in den Programmen von MSNBC auftauchen, wenn es um wichtige Nachrichten geht, so auch am vergangenen Freitag, als der Oberste Gerichtshof der USA das bahnbrechende Urteil in der Rechtssache Roe v. Wade aufhob.Wagner hat "etwas zu sagen", so Rashida Jones, Präsidentin von MSNBC, in einem Interview. Aber Wagner wird nicht einfach nur über die Themen des Tages schwadronieren, fügt sie hinzu. "Sie bringt die Perspektive ein. Sie bringt in ihrer Diskussion einige Zusammenhänge ein", sagt Jones. "Sie kennt die Politik. Sie kennt alles, von der Außenpolitik bis zur Kultur".